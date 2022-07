A fúria do bolsonarismo contra Anitta após ela declarar voto em Lula

A cantora Anitta virou um dos principais assuntos para os bolsonaristas nas redes sociais mais uma vez nesta semana após declarar voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde que começou a se posicionar sobre política na internet, a cantora é alvo de ataques e comentários machistas por parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na segunda-feira, 12, Anitta fez uma série de publicações no Twitter em que repudiou o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT morto a tiros por um apoiador de Bolsonaro, o policial penal Jorge Guaranho, em Foz do Iguaçu (PR) no sábado, 9.

“A aposta extremamente agressiva e antidemocrática dessa gente não me deixa outra opção. É Lulalá… seus burros, agressores, autoritários e violentos. A partir deste momento eu sou Lulalá primeiro turno. E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira nas próximas eleições”, escreveu a artista.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP), apoiadora ferrenha do presidente, respondeu aos posts. “Anitta, arruma um psiquiatra, você deve ter um problema grave de baixa estima. Mexeu em você inteira, se rebaixa pra geral, não se valoriza e agora apoia bandido. Não dá”, disse a parlamentar. Os bolsonaristas, incluindo Zambelli, também fizeram um ataque ordenado com a hashtag #AnittaApoiaOCrime.

O deputado Bibo Nunes (PL) também se posicionou. “Cantora Anitta diz que vai votar em Lula. Que baita ajuda para a vitória de Bolsonaro!”, escreveu.

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente, debochou da artista usando um vídeo antigo em que ela tira dúvidas sobre como são divididos os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e mostra algum desconhecimento de política. Os outros filhos do presidente, Eduardo e Flávio, não comentaram a atitude de Anitta, como fazem frequentemente.

No entanto, internautas resgataram um vídeo de Flávio Bolsonaro, gravado em 2017, em que o discurso era outro. “Subiu na vida com seus próprios méritos, com o fruto do seu trabalho, uma pessoa honesta, correta e trabalhadora. Não sei qual a preferência política dela, mas vocês têm que entender o seguinte: parem de ficar patrulhando a vida dos outros. Deixem a menina em paz”, disse.