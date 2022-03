A falta de traquejo de Tarcísio ao participar de evento em São Paulo

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, esteve com o presidente Jair Bolsonaro (PL) em São José dos Campos, no Vale do Paraíba paulista, para participar de um misto de agenda de governo com ato de campanha.

O objetivo era oficializar contratos para a concessão por 30 anos da rodovia Presidente Dutra e da duplicação da Rio-Santos, ambas cortando os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com investimentos de 15 bilhões de reais, o governo federal orgulha-se de dizer que é o maior contrato de concessão da história do país. A licitação foi vencida pela CCR, que já administrava a Dutra.

Chamou atenção negativa, no entanto, o fato de o ministro, durante o seu discurso, ter enaltecido a duplicação da rodovia Rio-Santos até Angra (RJ) sem citar que deixou o trecho paulista fora da concessão.

Tarcísio já foi cobrado também por entidades do Vasale do Paraíba sobre a diferença nos descontos nas tarifas de pedágio oferecidos na concessão nas tarifas de pedágio da rodovia Presidente Dutra no trecho fluminense, que são bem menores que os do trecho de São Paulo.

Tem tucano comemorando o deslize do ministro, que nasceu no Rio de Janeiro e nunca morou em São Paulo.

Resposta

Em nota, o Ministério da Infraestrutura informou que as concessões passam por estudos para chegar ao modelo mais viável, que alie o interesse do usuário à atratividade econômica para as potenciais concessionárias. Além disso, o processo é discutido em audiência pública e passa pela avaliação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Segundo a pasta, as localidades das praças de pedágio são definidas de forma a garantir uma modelagem viável levando em consideração fatores como o volume de tráfego de cada região. Os valores das tarifas variam de acordo com a distância de cobertura de cada praça de pedágio — quanto maior a distância de uma praça para outra, maior será o preço de pedágio entre elas.

Sobre a não inclusão do trecho paulista da Rio-Santos, o ministério informou que a decisão leva em conta fatores como o fluxo de tráfego e que os estudos demonstraram a necessidade de duplicação no trecho fluminense. O trecho paulista terá a sua capacidade viária adequada com a implantação de terceiras faixas.

O ministério diz, ainda, que alguns elementos introduzidos no contrato de concessão vão proporcionar cobrança mais justa e igualitária para os usuários, como o sistema free-flow, que permite a cobrança por meio da leitura de tags por radiofrequência ou pelo reconhecimento ótico da placa do veículo. Com esse sistema, independentemente do estado em que o motorista trafegar, ele pagará pela quantidade de quilômetros rodados e não de acordo com eventuais praças de pedágio pelas quais ele terá passado.

“Por fim, cabe esclarecer que os investimentos definidos no projeto foram provenientes de estudos técnicos de demanda e capacidade viária, sem distinção entre os estados, considerando-se tão somente critérios técnicos para a decisão”, afirma a nota do ministério.