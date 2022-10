A fala de Lula sobre o aborto: ‘É papel do Congresso, não do presidente’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

De olho no eleitorado evangélico, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a se posicionar pessoalmente contra o aborto nesta sexta-feira, 7. O ex-presidente declarou que a regulamentação do tema cabe ao Congresso — e não ao presidente da República — e, ao mesmo tempo, defendeu a “supremacia” da mulher sobre seu corpo.

“Sou contra o aborto (…). Quem tem que decidir sobre o aborto ou não é quem está grávida, que tem que ter mais poder de decidir se quer ou não quer”, declarou a jornalistas durante caminhada com Fernando Haddad (PT) em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. “A lei existe e diz como que tem que acontecer ou não. Não é poder do presidente da República. Isso é papel do Poder Legislativo, e sobretudo da gente entender que a mulher tem supremacia sobre o seu corpo”, completou.

A declaração foi feita um dia após divulgação de vídeo da campanha em que o petista se posiciona contra o aborto, classificando a prática como algo muito “dolorido”. “Acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e dolorida alguém fazer um aborto”, afirmou o ex-presidente na gravação.

A mudança no tom do discurso de Lula — que antes defendia o tema como questão de saúde pública — tem sido calculada e negociada junto a importantes lideranças evangélicas, entre elas a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA).

Conquistar parcela significativa do voto evangélico — que apoia em peso o presidente Jair Bolsonaro (PL) — tem sido uma das prioridades da campanha do ex-presidente no segundo turno.

No Rio de Janeiro, por exemplo, acontece já na próxima terça-feira, 11, um grande encontro de pastores e lideranças evangélicas em São João de Meriti em apoio a Lula. O evento está sendo articulado, entre outros nomes, por Eduardo Paes (PSD), que declarou trabalhar “incessantemente” pela vitória do petista na capital e no estado — sobretudo em redutos bolsonaristas, como a zona oeste e a Baixada Fluminense.