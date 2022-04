A estratégia dos rivais para barrar a candidatura de Doria a presidente

Vencedor das prévias do PSDB para as eleições presidenciais deste ano, João Doria não consegue dar como certa a sua candidatura ao cargo em outubro mesmo com a carta, assinada pelo presidente da legenda, Bruno Araújo, e divulgada nesta semana, que o confirmou como o nome da sigla para a disputa. Doria deixou o governo de São Paulo na última quinta-feira, 31, após ameaçar não abrir mão no posto em favor de Rodrigo Garcia, que pretende disputar o Palácio dos Bandeirantes neste ano.

Seus adversários, que incluem nomes como os do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e do deputado federal Aécio Neves, têm uma estratégia já definida para impedir a candidatura de Doria. Ela passa pelas conversas do PSDB com outros partidos para unir legendas de centro em um projeto para fortalecer a terceira via contra as candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro.

O partido sustenta que Doria é o candidato do PSDB à Presidência. Mas a legenda firmou acordo para fazer uma federação com o Cidadania e está em negociações abertas com União Brasil e MDB para fechar uma coligação dos quatro partidos para a disputa da Presidência. Adversários de Doria, e até nomes que, publicamente, são tidos como aliados, como Araújo, afirmam que o PSDB, no fim, apoiará o nome indicado por essas quatro legendas para o posto de candidato. Dessa forma, se os demais partidos não quiserem Doria, ele poderá perder o posto. E como ele não é pré-candidato a vice, tucanos admitem que o partido possa, no fim, indicar um nome para esse posto. Dos demais três partidos, a candidatura mais consolidada é a da senadora Simone Tebet (MDB).

Um plano B deste grupo é mais polêmico. Ele inclui submeter o resultado das prévias do partido à convenção partidária do PSDB, que por lei tem prazo para ocorrer até julho. Nesse caminho, a convenção teria um peso maior do que o das prévias, uma eleição interna feita em novembro e que custou quase 10 milhões de reais. Essa estratégia, entretanto, sofre resistências entre parte dos adversários de Doria, pois poderia dar força ao discurso do ex-governador de que barrar a sua candidatura seria um “golpe” dado por dirigentes tucanos.

Eduardo Leite, ao renunciar ao governo gaúcho, expôs claramente que o seu grupo pode recorrer a essa estratégia. “As prévias foram importantes, mobilizaram o partido, movimentaram o PSDB. (…) Agora democracia não é apenas a oportunidade do voto. É também a possibilidade de, depois do voto dado, haver a contestação, discussão, debate”, afirmou.

Ele disse ainda que a convenção nacional do PSDB é “absolutamente soberana” para a tomada de decisão. “Se faz essa discussão (prévias) e se acrescentam outros atores. Teremos a oportunidade de ter essa discussão política para entender qual candidatura se conecta melhor com o sentimento da população. Há um grupo representativo de pessoas que entende que esse nome sou eu. (…) E, atendendo inclusive a esse chamado, dessas pessoas que eu me apresento”.