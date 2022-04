A estratégia de Baleia Rossi no racha com os caciques do MDB pró-Lula

O deputado federal Baleia Rossi (SP), presidente do MDB, decidiu evitar embates com os caciques do partido que jantaram com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira, 11, em Brasília, limitando-se a divulgar pelo Twitter o que tem repetido aos aliados: o partido tem “maioria formada a favor da candidatura própria”, a da senadora Simone Tebet (MS). Na ala dissidente estão nomes como os dos senadores Renan Calheiros (AL), Eduardo Braga (AM) e Marcelo Castro (PI) e o ex-senador Eunício Oliveira (CE).

O cálculo de Baleia é que, diferentemente do que disse Renan em entrevista a VEJA, os diretórios estaduais que têm direito a mais votos na hora de o partido bater o martelo não são os do Nordeste, que querem apoiar Lula, mas os do Sudeste e do Sul. Cada diretório tem um número de votantes na convenção partidária que é proporcional ao número de políticos locais com mandato. Os do Nordeste respondem por apenas 25% do total.

Além disso, na avaliação de aliados, Baleia não quer ir para o embate público com o PT, que o apoiou na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados — quando acabou derrotado pelo atual presidente, Arthur Lira (PP-AL). O presidente do MDB tem dito ainda que o partido sempre valorizou as costuras regionais que consideram a realidade eleitoral local — o que significa, na prática, que fará vistas grossas para quem quiser abraçar Lula — e que o movimento dos caciques pró-Lula não é uma rebelião, pois tem sido feito às claras.

Simone Tebet tenta emplacar como o nome da terceira via para a disputa presidencial, que deve resultar de uma coligação entre MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania. A expectativa é que a candidatura única desse bloco de partidos seja anunciada em 18 de maio.