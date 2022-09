A estocada de Marina nos líderes evangélicos que pregam contra Lula

A ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, agora candidata a deputada federal pela Rede em São Paulo, cutucou nesta segunda-feira, 12, os líderes evangélicos que ficam, segundo ela, espalhando mentiras contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha eleitoral –como a de que o petista, se eleito, irá fechar igrejas.

“Eu disse que isso era uma mentira, porque nunca se teve nenhuma movimentação de nenhuma sobrancelha fechada para nenhuma igreja (no governo Lula). E muitos dos que usam essa mentira iam ao gabinete do presidente (Lula) fazer oração com ele”, afirmou em evento hoje em São Paulo ao lado do petista.

Marina começou a fala agradecendo “a Deus” por estar ali e fez várias menções de cunho religioso durante o discurso. O eleitorado evangélico está hoje majoritariamente com o presidente Jair Bolsonaro (PL) — 51% a 28%, segundo a última pesquisa Datafolha. O PT atribui isso à campanha de desinformação promovida pelo bolsonarismo, com a ajuda de pastores aliados do presidente.

Afagos

O encontro de hoje em São Paulo, que selou a reaproximação de Lula e Marina, foi marcado por afagos de ambos os lados. Eles estavam “rompidos” desde que o PT empreendeu uma campanha de ataques à ambientalista, nas eleições de 2014, quando Marina concorreu contra Dilma Rousseff (PT).

Entre elogios mútuos, ambos fizeram menções à defesa à democracia e ao meio ambiente, criticaram o governo Bolsonaro e descartaram resquícios de possíveis rusgas. “Independentemente de quaisquer diferenças pessoais, tanto eu quanto Lula nunca deixamos de estar próximos”, disse Marina. “Esse é um encontro político-programático que se dá diante de um quadro grave ao país, de ameaça à nossa democracia”, completou.