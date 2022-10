A esquerda que dificultou a ida do PT ao segundo turno no RS

O candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul, deputado estadual Edegar Pretto, ficou a 2.500 votos de ir ao segundo turno das eleições estaduais. Ele somou 1.700.314 votos, ou 26,77%, e ficou atrás de Eduardo Leite (PSDB), que teve 1.702.815 votos (26,81%). Leite disputará o segundo turno com Onyx Lorenzoni (PL), que somou mais de 2,3 milhões de votos, ou 37,5%.

O que é difícil de aceitar para Pretto é que, com os votos de qualquer candidatura minúscula de esquerda no estado, ele teria superado o tucano na briga pelo segundo turno. O candidato menos votado, Carlos Messalla (PCB), somou 0,06% ou 4.003 votos — mais que os 2.500 de diferença entre Pretto e Leite.

O mesmo valeria para Rejane de Oliveira (PSTU), que teve 6.200 votos, ou Vicente Bogo (PSB), que chegou a 17.200 votos. Vieira da Cunha (PDT) ainda somou mais de 101 mil votos.

Vale lembrar, no entanto, que dos candidatos de esquerda citados, apenas o PSB está coligado nacionalmente com o PT. Tanto PCB quanto PSTU e PDT também concorreram com os petistas nas eleições à Presidência da República.