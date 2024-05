À espera de mais chuvas e onda de frio, RS já conta 83 mortos

O total de mortes pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul chegou a 83 nesta segunda-feira, 6, segundo boletim divulgado às 9h pela Defesa Civil estadual. Desde a última terça-feira, 30, quase 130 mil pessoas ficaram desalojadas, 291 estão feridas e outras 111 encontram-se desaparecidas.

Dos 364 municípios afetados pelos temporais, 38 registraram vítimas fatais na última semana. O cenário mais grave ocorre em Cruzeiro do Sul, com oito mortes confirmadas, seguido por Gramado, com sete. Caxias do Sul, Lajeado, Santa Maria e Veranópolis tiveram cinco óbitos cada, enquanto Bento Gonçalves e Venâncio Aires relataram três mortes cada.

Houve duas mortes confirmadas nas cidades de Boa Vista do Sul, Canela, Encantado, Forquetinha, Paverama, Porto Alegre, Roca Sales, Salvador do Sul, Santa Cruz do Sul, São Vendelino, Serafina Corrêa e Taquara. Já os seguintes municípios relataram, cada um, uma vítima fatal: Bom Princípio, Canoas, Capela de Santana, Capitão, Farroupilha, Itaara, Montenegro, Pantano Grande, Pinhal Grande, Putinga, São João do Polêsine, São Leopoldo, Segredo, Silveira Martins, Sinimbu, Três Coroas, Vale do Sol e Vera Cruz.

Previsão de chuvas e frio

Embora os temporais tenham dado uma trégua desde o último domingo, 5, a expectativa é de que as tempestades voltem com força já na metade desta semana. De acordo com o portal Climatempo, a previsão é de que volte a chover na próxima quarta-feira, 8, com possibilidade de precipitação a qualquer momento do dia.

Ainda segundo o Climatempo, a população do Rio Grande do Sul deve esperar também uma queda brusca de temperatura nos próximos dias. Em Porto Alegre, a previsão para a próxima quinta-feira, 9, é de mínima de 15ºC e máxima de 20ºC, variação considerável em relação ao dia anterior, quando os termômetros devem oscilar entre 20ºC e 28ºC.

Capital inundada

Desde a última sexta-feira, 3, o Centro Histórico de Porto Alegre está debaixo d’água em razão de falhas nas bombas que impediam a enxurrada do Lago Guaíba nas ruas. Já no domingo, o bairro de Sarandi, na Zona Norte da capital gaúcha, começou a ser evacuado após o transbordamento de um dique na região.

Na madrugada de domingo, o nível do Guaíba subiu para 5,3 metros e atingiu a marca histórica, antes de sofrer uma leve queda nas horas seguintes. Já no dia anterior, o volume do curso d’água havia superado o recorde de 4,76 metros, registrado durante as enchentes de 1941.

Por volta das 11h desta segunda-feira, o Guaíba encontrava-se no nível de 5,26 metros, segundo atualizações do Serviço Geológico do Brasil (SGB) e da Secretaria de Meio Ambiente (Sema) do Rio Grande do Sul.