A escorregada de Ciro Gomes ao falar da Apple

Presidenciável do PDT, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes gosta de inserir análises econômicas, um de seus temas favoritos, em suas avaliações políticas recheadas de números, porcentagens e cifras. O problema é que, o afã de dar a si próprio um verniz mais técnico acaba por expor o pedetista a riscos. O último deles aconteceu em uma de suas lives, com o filósofo Roberto Mangabeira Unger, ao comentar sobre a economia do conhecimento “para poucos”. Citando o exemplo da Apple, Ciro escorregou na organização da empresa de tecnologia.

“Saiu outro dia um dado da contabilidade da Apple, que produz este tablet que está aqui, vale hoje duas vezes o PIB brasileiro e é propriedade de uma pessoa e depois você tem mais uma e mais outro e você tem dez pessoas no mundo que estão galvanizando essas ‘ilhas’”, disse. Acontece que a Apple não tem um único dono. A empresa californiana tem o capital aberto na bolsa de valores e atingiu, recentemente, o valor de mercado de 3 trilhões de dólares. Seu CEO, Tim Cook, recebeu quase 100 milhões de dólares em 2022 entre salário e bonificações pagas a executivos.