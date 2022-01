O escolhido de Doria para chefiar a comunicação do presidenciável tucano

Enquanto está mergulhado em uma rotina de entrega de obras e visitas a cidades do interior, o governador de São Paulo, João Doria, vem montando a equipe que conduzirá a campanha presidencial do tucano, que começa em agosto. Nesta semana, ele definiu o prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, como seu coordenador de comunicação na campanha. Ele se junta à equipe que tem Rodrigo Maia na coordenação do programa de governo, Antônio Imbassahy como coordenador político e Wilson Pedroso como coordenador-executivo, todos sob gerência do presidente do PSDB, Bruno Araújo, que é o coordenador-geral da campanha.

Um dos políticos mais promissores da nova geração, Machado, de 44 anos, cuja gestão municipal tem sido elogiada, conquistou de vez a confiança de Doria durante as prévias do partido para a Presidência. Além de ajudar a equipe a abrir portas em estados que majoritariamente apoiavam o adversário, Eduardo Leite, o prefeito de Jundiaí foi descrito como fundamental no momento mais agudo do processo, quando o sistema eletrônico de votação do partido apresentou falhas. Machado foi uma das pessoas que agiram para trazer outro sistema de votação e fez a articulação política para que o processo não fosse adiado.

Na campanha, terá a difícil missão de reverter o índice de rejeição de Doria junto ao eleitorado, motivo apontado como a causa para o tucano figurar ainda numa posição modesta nas pesquisas de intenção de voto lançadas neste ano.

Além do núcleo político, Doria também já tem quatro nomes de peso do mercado financeiro para seu núcleo econômico. O ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles está trabalhando no projeto, em parceria com as economistas Ana Carla Abrão, Vanessa Canado e Zenia Latif.