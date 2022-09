A entrevista de Paulo Guedes que vai dar o que falar

O ministro da Economia, Paulo Guedes, gravou na manhã desta quinta, 15, nos estúdios da EBC, uma entrevista de 24 minutos que, salvo alguma mudança de última hora, está prevista para ser transmitida hoje, tanto no rádio, durante a Voz do Brasil, como na TV Brasil, no programa Repórter Brasil Noite. A TV Brasil é a empresa pública que o então candidato Jair Bolsonaro (PL), durante a campanha de 2018, costumava chamar de “TV Lula” e prometia desaparelhá-la.

Na entrevista desta manhã, Guedes tratou, entre outros temas, de promessas para um eventual novo governo Bolsonaro, incluindo o Auxílio Brasil — que teve o valor elevado para 600 reais, mas, por ora, só até dezembro. Ministros do governo têm aparecido com frequência na Voz do Brasil, especialmente nas últimas semanas, mas o que chama atenção no caso de Guedes é a previsão de transmissão na TV de uma entrevista de 24 minutos em plena campanha eleitoral. A título de comparação, esse tempo equivale a quase dez programas de Bolsonaro no horário eleitoral oficial (cada programa tem 2 minutos e 38 segundos).

Adversários têm acusado Bolsonaro de usar a estrutura da TV Brasil em benefício próprio nesta eleição. Recentemente, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mandou a TV Brasil tirar do ar imagens da reunião que o mandatário realizou com embaixadores de outros países para lançar suspeitas sobre as urnas eletrônicas e trechos da transmissão do evento oficial do 7 de Setembro que servia como material de campanha para Bolsonaro. Pelo andar da carruagem, é possível que a entrevista de Guedes também motive a oposição a acionar a Justiça Eleitoral — caso ela realmente seja levada ao ar segundo as previsões.