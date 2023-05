A eleição de 2024 e a saia-justa de Boulos ao votar contra o governo Lula

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) está numa grande saia justa desde a noite de terça-feira, 23, quando a Câmara aprovou o projeto de lei do novo arcabouço fiscal. Aliado de primeira hora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele votou contra o projeto, assim como outros 11 deputados do PSOL – nenhum integrante do partido, que tem um ministério (o dos Povos Originários), votou a favor.

O problema para Boulos é que ele quer o apoio do PT e da base do governo Lula para a sua candidatura a prefeito de São Paulo em 2024. A sua postura, no entanto, irritou quem poderia ser aliado na disputa – enquanto alguns votaram a favor do projeto, mesmo correndo o risco de desagradar seus eleitores, Boulos preferiu ficar contra o governo.

Desde ontem, Boulos fez quase 20 posts no Twitter, mas nenhum comentário sobre o seu voto contra o projeto de arcabouço fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Boulos preferiu falar de temas variados, como marco temporal para demarcação de terra indígena, os pagamentos suspeitos envolvendo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o racismo contra Vini Jr. na Espanha, a cobrança de bagagens pelas companhias aéreas e, claro, fustigar o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), seu rival na disputa em 2024.

O voto de Boulos, seguindo a orientação do seu partido – que fechou questão contra o arcabouço fiscal –, deve aumentar a pressão para que ele saia do partido e filie-se ao PT. Seria uma maneira de tentar manter vivo o acordo que fechou com Lula em 2022, quando abriu mão de sua candidatura ao governo paulista para apoiar Haddad em troca do aval petista a sua candidatura a prefeito em 2024.