A dura resposta de Doria às críticas de Lula ao governador paulista

O governador de São Paulo, João Doria, pré-candidato à Presidência pelo PSDB neste ano, não deixou barato os ataques feitos pelo adversário Luiz Inácio Lula da Silva em uma entrevista que o petista deu a sites alinhados a seu projeto político. Ao defender a aliança com o antigo rival, Geraldo Alckmin, que é cotado para ser seu vice mesmo sofrendo ampla rejeição de suas bases de apoio, Lula disse que “o PSDB do Doria não é o PSDB social-democrata do Mario Covas, do Fernando Henrique Cardoso e do José Serra criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro”.

A resposta de Doria: “Ao contrário do PT, o PSDB não tem dono. Não teve no passado e não tem no presente. Ao contrário do PT, o PSDB se revitalizou e tem um projeto para o futuro do Brasil. No PSDB não tem rachadinha, mensalão nem triplex no Guarujá”, afirmou o tucano.