A dobradinha do casal Moro na eleição para a prefeitura de Curitiba

A eleição para prefeito de Curitiba reuniu no mesmo projeto político o casal Moro. Enquanto a deputada federal Rosangela Moro é candidata a vice-prefeita na chapa do deputado estadual Ney Leprevost, o senador Sergio Moro ajudará o candidato nas propostas para a segurança pública. Todos os três são do União Brasil. Sergio Moro foi chamado para compor a equipe de Leprevost em evento de lançamento oficial da candidatura na última terça-feira, 27. Rosangela, que se elegeu deputada federal por São Paulo, mudou o seu domicílio eleitoral para Curitiba para ser a vice na chapa. No evento, Sergio Moro disse que Curitiba já foi modelo e referência na Operação Lava-Jato, da qual ele foi um dos expoentes, mas perdeu o vanguardismo. “Antes, conheciam a cidade pelas inovações, urbanismo. Mas agora também pelo combate à corrupção”, declarou.

O senador revelou que, em conversa com Ney Leprevost, sugeriu a criação de uma agência municipal anticorrupção, para realizar o controle, a fiscalização e prevenir qualquer desvio de dinheiro público. “Teremos auditores, programa de compliance robusto e um diretor com mandato fixo”, explicou.

Sobre o combate ao crime, Leprevost destacou o plano de criar a Polícia da Cidade, uma reformulação completa do trabalho da Guarda Municipal. Com reestruturação de carreira, aumento do efetivo e modernização no equipamento.

“Como fizeram as capitais avançadas do mundo. Cidade que se preze, inteligente, tem que ter a sua própria polícia. E eu vou comandar pessoalmente. Vou cobrar e atuar de maneira firme, com humanismo, respeito e solidariedade, mas a bagunça vai acabar, custe o que custar”, disse o candidato.

Disputa Pesquisa divulgada pela Quaest na quarta-feira, 28, mostrou que a disputa está acirrada pela prefeitura de Curitiba. Quatro candidatos estão empatados tecnicamente em primeiro lugar. Segundo o levantamento, o vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) tem 19%; o ex-governador Roberto Requião (Mobiliza) e o ex-prefeito Luciano Ducci (PSB) possuem 18%; e Ney Leprevost tem 14%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.