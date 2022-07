A doação do bilionário Beto Sicupira, um dos fundadores da Ambev, ao MDB

Quinto homem mais rico do Brasil, segundo a revista Forbes, o empresário e investidor Carlos Alberto da Veiga Sicupira, o Beto Sicupira, decidiu abrir o bolso à política. Co-fundador da Ambev e sócio do fundo 3G Capital, ao lado de Jorge Paulo Lemann e Marcel Telles, Sicupira fez uma doação de 200.000 reais ao MDB. O dinheiro caiu na conta do partido em 29 de junho, por meio de uma transferência eletrônica.

A contribuição do bilionário com os cofres emedebistas, a título de “doações para manutenção do partido”, é uma novidade ao seu perfil. Depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações eleitorais por empresas, em 2015, Sicupira não figurou entre os empresários que fizeram aportes em campanhas por meio dos próprios nomes em 2016, 2018 e 2020.

Conforme o mais recente ranking da Forbes, divulgado em abril, Beto Sicupira ostenta a quinta maior fortuna do Brasil, avaliada em 40,2 bilhões de reais. O empresário tem cerca de 3% de participação na maior cervejaria do mundo, a Anheuser-Busch InBev, além de participações na Restaurant Brands International, que controla o Burger King, na Heinz e na rede de café Tim Hortons.

Na semana passada, como noticiou o Radar Econômico, Sicupira participou de um encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder das pesquisas presidenciais, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Também estiveram na reunião empresários como Luiza Trajano, do Magazine Luiza; João Moreira Salles, do Itaú Unibanco; Luiz Carlos Trabuco, do Bradesco; e Fábio Coelho, do Google.