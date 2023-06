A disputa no PT pela vaga de vice em chapa de Boulos à prefeitura

Com a possibilidade de apoiar a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) à Prefeitura de São Paulo em 2024, o PT já começa a enfrentar divergências na escolha do vice a ser lançado — a indicação de um nome petista para compor a chapa é a condição colocada pela legenda para o endosso ao deputado.

Entre as possibilidades ventiladas estão a deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP) e Ana Estela Haddad, esposa do ministro da Fazenda e ex-prefeito Fernando Haddad. A resistência em relação às indicações, no entanto, se deve à incerteza do quanto as postulantes poderiam, de fato, atrair votos para além do campo progressista de esquerda. Segundo interlocutores do PT, a ideia seria manter a escolha de um nome petista, mas que seja capaz de “dialogar” com o eleitorado de centro. Acordo fechado com Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 previu que, ao abrir mão de sua candidatura ao governo paulista para apoiar Haddad, Boulos teria o aval petista à sua candidatura a prefeito em 2024.

A preocupação ganha novos contornos após as últimas movimentações no tabuleiro eleitoral da capital. Nesta segunda-feira, 5, o deputado Ricardo Salles (PL-SP) anunciou que não irá mais disputar a prefeitura em 2024. A desistência abre caminho para o PL apoiar a candidatura do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), que ensaia um arco amplo de alianças no ano que vem, com partidos como o PSD de Gilberto Kassab e o Republicanos do governador Tarcísio de Freitas.

Indecisão

Embora calcule precisar do apoio maciço do PT em São Paulo, Boulos também tem recebido acenos de outras legendas. Em abril, encontrou-se com José Luiz Datena, filiado ao PDT, e ouviu do apresentador a sugestão para que ambos formassem uma chapa para disputar a prefeitura e que, para isso, o deputado precisaria “peitar o PT”.

Outra saia justa aconteceu na votação do arcabouço fiscal do governo Luiz Inácio Lula da Silva, no final de maio. Boulos, assim como a bancada do PSOL, votou contra a proposta. A posição irritou quem poderia ser aliado na disputa — enquanto alguns votaram a favor do projeto, mesmo correndo o risco de desagradar a seus eleitores, Boulos preferiu ficar contra o governo. Após o episódio, aumentou a pressão para que ele saia do partido e filie-se ao PT, mantendo vivo o acordo de 2022 com Lula.

