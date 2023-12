A disputa entre os candidatos de Bolsonaro e Tarcísio pela prefeitura

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A deputada federal Rosana Valle (PL), apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro, lidera a disputa pela prefeitura de Santos, seguida pelo atual prefeito, Rogério Santos (Republicanos), que é apoiado pelo governador Tarcísio de Freitas, do mesmo partido.

Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 8 e 11 de dezembro, no principal cenário, Rosana tem 35,7% das intenções de voto contra 24,4% de Rogério Santos – a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem a vereadora e ex-prefeita Telma de Souza (PT), com 20,9% — ela está empatada na margem de erro com Santos –, e a vereadora Débora Camilo (PSOL), com 3,5%.

Entre os entrevistados, 8,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,6% não souberam ou não quiseram responder.

Segundo cenário

Em uma outra simulação, com o deputado federal e ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) como candidato, o cenário muda: o tucano passa a liderar, com 40,2%, seguido por Rosana Valle (27,8%), Telma de Souza (17,5%) e Débora Camilo (2,6%).

Neste cenário, 6,6% disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum, enquanto 5,3% não souberam ou não quiseram responder.

Padrinhos

A eleição na maior cidade do litoral paulista deve colocar Bolsonaro e Tarcísio em campos opostos. O ex-presidente esteve há pouco mais de um mês na cidade acompanhando Rosana, quando declarou ostensivo apoio á deputada para a disputa municipal.

Rosana, que era do PSB do ministro Márcio Santos, que tem forte base na região, deixou a legenda por causa da aproximação com Lula e tem dito que Bolsonaro a “salvou da esquerda”.

Já Tarcísio tirou Rogério Santos do PSDB – ele era aliado do ex-prefeito Alexandre Barbosa, de quem foi secretário – e o levou ao Republicanos para disputar a reeleição em 2024.

A pesquisa ouviu 622 eleitores na cidade de Santos.