A disputa entre Bolsonaro e Caiado pela segunda maior cidade de Goiás

A menos de um mês das eleições municipais, o cenário que se desenha em Aparecida de Goiânia, segunda maior cidade de Goiás (530 mil habitantes), é de um segundo turno acirrado que colocará o governador Ronaldo Caiado (União Brasil) em rota de colisão com o ex-presidente Jair Bolsonaro. É o que indica um levantamento publicado nesta quarta-feira, 11, pelo instituto Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, a corrida eleitoral é liderada pelo deputado federal Alcides Ribeiro (PL), que tem 42,2% das intenções de voto no município. Em seguida, aparece o ex-deputado federal Leandro Vilela (MDB), com 33% do eleitorado. A situação não chega a configurar empate técnico mas, no limite da margem de erro de quatro pontos percentuais, a diferença entre o primeiro e o segundo colocados é de apenas 1,2 ponto percentual.

Completa a lista o vereador Willian Figueiredo, conhecido como Willian Panda (PSB), com 11,1% dos votos. Brancos e nulos somam 7,7% do total, e outros 6,1% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

Aliado de Caiado é herdeiro do clã Vilela

Inicialmente, a intenção do União Brasil era lançar como candidato o atual prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, que assumiu o comando do Executivo municipal após a renúncia do titular, Gustavo Mendanha (MDB), para disputar o governo estadual em 2022. O ex-prefeito, que concorreu pelo extinto Patriota (hoje PRD), terminou em segundo lugar com 25,2% dos votos, derrotado no primeiro turno por Caiado.

Contudo, a estratégia do partido foi recalibrada quando Caiado rejeitou o apoio a Mariano para favorecer o nome de Leandro Vilela, primo do atual vice-governador do estado, Daniel Vilela, e sobrinho do ex-governador e ex-prefeito de Aparecida, Maguito Vilela (falecido em 2021), todos do MDB. A legenda do governador embarcou na coligação do herdeiro do clã Vilela, escolha que foi endossada também pelo ex-prefeito Mendanha.

Alcides, por sua vez, teve a candidatura publicamente apadrinhada por Bolsonaro durante uma carreata no município da região metropolitana de Goiânia.

Na outra ponta do espectro ideológico, a aposta do governo federal para o município, Willian Panda, tem dificuldades para ganhar tração entre o eleitorado. O vereador do PSB tem o PT como parte de sua coligação e se encontrou recentemente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que endossou sua candidatura para o Executivo local.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 640 eleitores em Aparecida de Goiânia entre os dias 7 e 10 de setembro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de registro na Justiça Eleitoral é GO-03129/2024.