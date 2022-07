A dificuldade do PT para conter o favoritismo de ACM Neto na Bahia

O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), lidera a corrida para o governo da Bahia com 56% das intenções de voto, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 11, pelo instituto Real Time Big Data. Neto está bem à frente de Jerônimo Rodrigues (PT), candidato apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem 18%, e de João Roma (PL), ex-ministro da Cidadania de Jair Bolsonaro (PL), que tem 10%.

Os números chamam a atenção pela dificuldade que o PT tem para emplacar Rodrigues no duelo contra ACM. Mesmo com a força de Lula no estado, e a boa avaliação do atual governador Rui Costa (PT) — aprovado por 55% dos eleitores e considerado ótimo ou bom por 41%, segundo o mesmo levantamento –, o ex-secretário de Educação não consegue evoluir na corrida. Rodrigues mantém os mesmo 18% que tinha há um mês, na pesquisa divulgada pelo mesmo instituto em 9 de junho.

Completam o principal cenário do levantamento Kleber Rosa (PSOL), com 1%, e Giovani Damico (PCB), que não pontuou. São 7% de brancos ou nulos e 8% que não sabem ou não responderam.

Senado

O senador Otto Alencar (PSD), apoiado por Lula e Rodrigues, lidera a corrida pela vaga no Senado com 29% das intenções de voto. A médica bolsonarista Raíssa Soares (PL) tem 10%, o deputado federal Cacá Leão (PP) tem 8% e Tâmara Azevedo (PSOL) tem 6%. São 23% de brancos ou nulos e 24% que não sabem ou não responderam.

O Real Time ouviu 1.500 eleitores baianos entre 6 e 7 de julho, e a pesquisa está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BA-02884/2022.