A defesa de Padilha a respeito das queixas de Lira sobre as emendas

Apesar do tom apaziguador dos discursos de representantes do Legislativo e do governo Luiz Inácio Lula da Silva, a mensagem que pairou no ar após a abertura dos trabalhos do Congresso é a de que a queda de braço pelas emendas parlamentares permanece.

A “batalha” é protagonizada, de um lado, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e, de outro, pelo Executivo federal, na figura do ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha.

O ponto central do embate é o desgaste na relação entre os Poderes após o governo Lula ter vetado no Orçamento trechos aprovados pelo Congresso que ampliariam os recursos destinados pelos parlamentares a suas bases eleitorais. Foram retirados 5,6 bilhões de reais das verbas destinadas a emendas de comissão, o que irritou parlamentares, incluindo Lira. A principal crítica é que o ato atingiu ministérios chefiados pelo Centrão, como Turismo e Esporte, e poupou pastas sob o comando de siglas de esquerda, como Saúde e Justiça.

Pouco antes da solenidade que contou com a presença dos líderes do Legislativo e do Executivo, no Senado, Alexandre Padilha fez questão de falar do tema. A jornalistas, destacou o aumento no empenho de recursos oriundos de emendas parlamentares na comparação entre 2023 e 2022, último ano do governo Jair Bolsonaro.

Em relação às emendas de comissão (RP8), principal ponto da rusga, o ministro afirmou que, no ano passado, foram 6,85 bilhões de reais (99% da dotação orçamentária), montante mais de 22 vezes maior do que os 300 milhões de reais do ano anterior.

Padilha também destacou os dados da execução orçamentária das demais rubricas: