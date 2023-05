A decepção de parte dos policiais de SP com Tarcísio de Freitas

O reajuste salarial para as polícias, aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) na noite desta quarta-feira, 24, causou insatisfação e protestos de parte da categoria. Os deputados referendaram, por unanimidade, o texto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que prevê aumentos de 13% a 34%, a depender do posto ocupado pelo agente.

O reajuste é maior para cargos da Polícia Militar, o que irritou os policiais civis. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo (Sindpesp) afirmou que o aumento é uma vitória, “tendo em vista as mais de três décadas de abandono pelo qual a instituição foi submetida nos governos passados”, mas lamentou a diferença entre as polícias. “Isso não fortalece as forças de segurança”, declarou.

O Sindpesp e outras entidades que representam a Polícia Civil defendem que o valor justo a ser oferecido para todas as carreiras seria de 25%. “Como em toda democracia, venceu a maioria. Mas isso não significa que, na qualidade de entidade legítima e representativa da classe, o Sindpesp não seguirá trabalhando pela valorização dos delegados de Polícia”, disse o sindicato.

O texto de Tarcísio também deixou de fora os policiais penais. Servidores da Fundação Casa, que estão em greve desde o dia 3 de maio, protestaram ontem durante a votação na Alesp. “No dia de hoje vimos que a maioria dos deputados estaduais virou as costas aos trabalhadores socioeducativos. Não nos esqueceremos! A luta continua, é greve!”, disse o sindicato que representa a categoria.