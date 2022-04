A debochada reação de Bolsonaro às críticas nos desfiles de Carnaval

Tanto na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, quanto no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, os desfiles das escolas de samba no Carnaval fora de época, durante o último fim de semana, foram marcados por críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL) vindas da avenida e das arquibancadas.

A Rosas de Ouro, que desfilou na capital paulista na manhã do domingo (24), foi direta ao trazer Bolsonaro se tornando um jacaré ao receber a vacina contra a Covid-19 no último carro do desfile, em referência à fala negacionista do presidente no início da campanha de vacinação.

Bolsonaro publicou o vídeo nas suas redes sociais e reagiu com ironia. “Que apresentação ruim kkkkkkkkkkkkkkkk”, escreveu. Na sequência, lembrou que todas as doses do imunizantes aplicadas no Brasil foram compradas pelo governo federal.

Também em São Paulo, a Gaviões da Fiel relembrou o presidente, de forma menos explícita, ao fazer um desfile sobre o combate ao racismo e ao fascismo. Em certo momento, a escola trouxe um casal com terno e faixa presidencial no meio da ala de militares, representando o “presidente fascista”.

Já no Rio de Janeiro, os ataques vieram da Unidos da Tijuca, que usou um dos seus carros para criticar o projeto de lei 191, do governo federal, que tramita no Congresso para liberar a mineração em terras indígenas. No desfile, indígenas levaram placas com palavras contra a proposta, que fizeram parte do samba-enredo que transformou a Sapucaí numa floresta encantada.

Críticas também foram ouvidas das arquibancadas, como mostraram vídeos e relatos de presentes em ambas as cidades. O coro de “Fora Bolsonaro”, além de xingamentos, protagonizou também os momentos em que as escolas de samba falaram mal do governo.

O representante mais importante da cúpula bolsonarista que esteve presente na Sapucaí foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O filho Zero Um marcou presença numa área reservada do camarote Arpoador. Em frente ao local, no camarote Favela, uma bandeira que pedia “Fora Bolsonaro” foi estendida assim que o senador foi notado. A reação do Zero Um foi de risadas debochadas, como registrou o repórter Caio Sartori durante a cobertura de VEJA na avenida.