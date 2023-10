A dança polêmica que deixou Lula de novo na mira dos conservadores

Atualizado em 6 out 2023, 19h31 - Publicado em 6 out 2023, 16h17

Uma apresentação de dança durante o 1º Encontro de Promoção da Saúde no Brasil, promovido pelo Ministério da Saúde, tem causado polêmica e revolta de parlamentares conservadores. Nela, uma dançarina se apresenta com a saia levantada e rebolando de fio-dental para a plateia, ao som da música “Batcu”, que originalmente é cantada pela drag queen Aretuza Lovi e pela funkeira Valesca Popozuda. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que a apresentação “surpreendeu pela coreografia inapropriada”.

O vídeo da apresentação foi republicado por parlamentares como os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Ciro Nogueira (PP-PI) nas redes sociais. “Enquanto você rala o ano todo para pagar impostos, o Lula torra seu dinheiro assim. Onde está o interesse público nisso?”, afirma Flávio na publicação. “Atenção primária é isso aí?”, questiona Ciro.

Enquanto você rala o ano todo para pagar impostos, o Lula torra seu dinheiro assim. Onde está o interesse público nisso? pic.twitter.com/S5aJ0WtIyL — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 6, 2023

O 2º vice-presidente da Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), protocolou nesta sexta-feira, 6, um requerimento de informação solicitando esclarecimento à ministra da Saúde, Nísia Trindade, a respeito da apresentação. “Sabe o que eu acho que esse encontro é? É o encontro do fiofó”, disse o deputado. “Estão mais preocupados com o fiofó alheio do que a saúde dos brasileiros”, completou.

O Ministério da Saúde disse que, “diante do lamentável episódio”, criou uma curadoria para a organização de eventos oficiais. O órgão ficará vinculado ao gabinete da ministra, avaliará os eventos propostos por todas as áreas da pasta. A avaliação considerará a adequação das propostas à missão institucional do Ministério da Saúde.

Veja a íntegra da nota:

Diante do lamentável episódio envolvendo uma apresentação artística em evento do Ministério da Saúda, a pasta cria curadoria para organização de eventos oficiais.

A curadoria, vinculada ao Gabinete da Ministra, avaliará os eventos propostos por todas as áreas da pasta. A avaliação considerará a adequação das propostas à missão institucional do Ministério da Saúde.

Sobre o episódio – A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa). O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

A programação contou com a participação de 07 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada.

O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.

