A ‘dança’ de Tabata e Marçal no TikTok na reta final da eleição

Oponentes declarados na disputa pela prefeitura de São Paulo, onde não raro travam embates acalorados nos debates eleitorais, Tabata Amaral (PSB) e Pablo Marçal (PRTB) também vão cada um para um lado na reta final da campanha quando o assunto é o TikTok.

A deputada foi a concorrente com mais engajamento nessa rede social entre os dias 25 de setembro e 1º de outubro. Já o perfil do empresário, que antes tinha mais alcance na plataforma, registrou uma queda no número de visualizações nos últimos dias, segundo um relatório do Instituto Democracia em Xeque e do Observatório de Conflito na Internet.

Entre os perfis oficiais da campanha, Tabata registrou mais visualizações — mas teve uma queda grande em relação à semana anterior. Ela também ganhou o maior número de novos seguidores (cerca de 42 mil), e 25 de suas postagens ficaram entre as 100 mais visualizadas. Seu conteúdo foi marcado por ataques diretos aos adversários, especialmente a Marçal, a quem acusou de ter conexões com o crime organizado.

Marina Helena (Novo) é a segunda com mais engajamento, seguida por Guilherme Boulos (PSOL). Ambos tiveram um aumento de views em relação ao período anterior. José Luiz Datena (PSDB) e Ricardo Nunes (MDB) têm os perfis menos populares, respectivamente. O prefeito teve uma presença mais ativa na plataforma (ao lado de Boulos, foi quem mais publicou vídeos no período). Contudo, ainda se mantém como o perfil de pior desempenho entre os candidatos.

Continua após a publicidade

Apesar de ter mais alcance do que Datena e Nunes, o perfil de Marçal não bateu 1 milhão de visualizações pela primeira vez desde o começo da campanha eleitoral. Entre os dez vídeos curtos mais visualizados no período, apenas um é de canal de cortes de apoiadores do coach, e nenhum do perfil oficial do candidato. Anteriormente, ele se destacava como o candidato com maior engajamento na plataforma.

Apesar disso, um vídeo de Marçal no perfil do jornal Folha de S.Paulo ficou entre os cinco mais vistos da rede social. Nele, o coach acusa Tabata Amaral de ter destruído relação anterior de seu namorado, o prefeito de Recife, João Campos (PSB).