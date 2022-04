A dança das cadeiras na campanha presidencial de João Doria

João Doria (PSDB) já começou as andanças pelo país, iniciando a caminhada na Bahia, para emplacar sua candidatura presidencial, mesmo em meio a uma série de bicadas de lideranças tucanas que ainda colocam sob dúvida a sua posição de candidato (consolidada por prévias partidárias) ante a possibilidade de alianças com outros partidos. Mas o núcleo duro que vai definir qual é a mensagem que sua campanha irá transmitir durante a disputa ainda está sob consolidação.

O publicitário Daniel Braga trabalha com Doria desde as eleições à Prefeitura de São Paulo de 2016, que ele levou no primeiro turno, mas as campanhas são conduzidas por outros profissionais de marketing. Neste ano, ele chegou a conversar com Chico Mendez antes de acertar que a campanha seria tocada pelo marqueteiro Eduardo Fischer. Na hora H, porém, Doria preferiu optar por Lula Guimarães, mesmo nome que o levou à prefeitura em seu primeiro mandato.

A equipe do tucano sabe que, para conquistar o eleitorado, Doria precisa reverter a imagem de “oportunista” que pegou no público ao longo dos anos, por apoiar Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 e depois rivalizar com o presidente. Por outro lado, aponta que destacar o ex-governador paulista como “trabalhador”, um homem que fez fortuna às custas do próprio suor, pode colocá-lo como um diferencial ante o atual presidente e o adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT).