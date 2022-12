A dança das cadeiras de Lula ao acomodar aliados no Ministério da Educação

A menos de quinze dias para a posse e com ainda poucos ministérios definidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem enfrentado dificuldades para acomodar, simultaneamente, aliados da frente ampla que apoiou sua eleição e nomes petistas nas principais pastas de seu futuro governo.

Uma das áreas consideradas mais “problemáticas” de se equacionar é a Educação, detentora de uma das maiores fatias do orçamento da União.

Há até algumas semanas, embora alguns setores da legenda defendessem o nome do deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG) — que teve papel importante na eleição de Lula e no Legislativo, como líder da bancada na Câmara e coordenador da campanha em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, onde o petista venceu — , despontava o nome da atual governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), sendo o favorito de Lula. Além de mulher e nordestina — características tidas como importantes pelo petista –, ela tinha a seu favor o legado histórico na educação durante a sua atuação no município de Sobral e no governo do Ceará. Nos dois casos, ela ocupou o cargo de secretária da Educação e ajudou a promover melhorias significativas nos índices de alfabetização infantil.

O cenário começou a mudar a partir do momento em que a virtual postulante passou a ganhar fôlego no páreo — alas do PT se mostraram contrárias à possível escolha. As críticas se valem da proximidade da governadora do Ceará e de seu marido, Veveu Arruda, com a Fundação Lemann, organização privada sem fins lucrativos que encampa iniciativas junto à educação pública. Em evento recente da instituição fundada por João Paulo Lemann, Izolda foi aplaudida e recebida aos gritos de “ministra”. O histórico da melhoria educacional em Sobral também é marcado por parcerias com entidades do setor privado.

Aliados de Lula afirmam ainda que a experiência da governadora, apesar de louvável, não a credencia, necessariamente, para chefiar o MEC. “O foco dela é mais em educação básica, infantil. Ela fez um ótimo trabalho em Sobral e no Ceará, mas o MEC tem ainda outras questões, como ensino superior e pós-graduação, a questão das bolsas, pesquisa”, diz um membro da transição petista.

No início desta semana, Lula formalizou o convite do comando da Educação para Camilo Santana, ex-governador por dois mandatos — foi dele que Izolda herdou o Executivo cearense — e senador eleito pelo PT. O encaixe agradaria a petistas, ao acomodar um nome do próprio partido, e abriria espaço para que Izolda ocupasse o cargo de número dois na pasta. A equipe de Lula chegou a considerar um desmembramento do MEC em dois — com a criação de um ministério voltado exclusivamente à educação básica, que ficaria com Izolda, e outro, que trataria do ensino superior. A ideia, no entanto, não vingou, dizem interlocutores.

Apesar das arestas estarem razoavelmente aparadas, o rearranjo do xadrez é o segundo revés político da governadora neste ano e mostra que o PT tem sido implacável em deixar que “forasteiros” tenham um lugar à mesa. No período eleitoral, quando ainda estava no PDT, Izolda queria disputar a reeleição e foi preterida pela sigla, que escolheu o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio, preferido de Ciro Gomes.

Magoada, deixou a legenda e declarou apoio a Elmano Freitas (PT), que acabou sendo eleito governador ainda no primeiro turno. Embora tenha se cacifado ao apostar as fichas no eventual vencedor, Izolda encerrou o segundo sem partido e sem cargo eletivo para o próximo ano.