A curiosidade que liga Bia Kicis à entrega da faixa presidencial de Lula

A cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva foi marcada por um gesto inédito na história do país. Na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, a faixa presidencial foi passada ao eleito por Aline Sousa, uma catadora de materiais recicláveis que, ao lado de outros representantes da sociedade civil, representou o povo brasileiro.

A presença de Aline a colocou em evidência, inclusive para ataques bolsonaristas. Apoiadores do ex-presidente logo descobriram as redes sociais da catadora e, ao verem fotos dela em viagens para a Argentina, Itália e África do Sul, passaram a questionar a honestidade e a veracidade da sua profissão. “A pobre catadora que viaja pela Europa” e “laranja do Lula” foram alguns comentários publicados.

Por isso, a catadora precisou gravar um vídeo para explicar que, por conta do reconhecimento alcançado através da sua atividade — já foi diretora secretária da rede CENTCOOP-DF (Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal) e hoje é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores –, foi convidada nos últimos anos para realizar missões técnicas em outros países cujo objetivo foi o intercâmbio de estudos e metodologias.

A curiosidade é que Aline explicou no vídeo que a viagem para a Itália, na qual foi conhecer um projeto que poderia servir de espelho para o Brasil, foi viabilizada graças à atuação da deputada federal Bia Kicis (PL-DF), uma notória apoiadora de Bolsonaro em Brasília.

“Agora vou continuar lutando, dia após dia, por todos os catadores de materiais recicláveis do Brasil! Porque nós merecemos trabalhar com dignidade, segurança, direitos… assim como qualquer outra classe trabalhadora”, concluiu Aline em sua publicação.