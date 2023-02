A cruzada de Carlos Bolsonaro no encalço de André Janones

Já dura quase dois meses a espera do vereador Carlos Bolsonaro (Republiacanos-RJ) pela divulgação do endereço do imóvel funcional ocupado pelo deputado federal André Janones (Avante-MG).

O filho Zero Dois de Jair Bolsonaro, que move uma ação por injúria contra o parlamentar, solicitou ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Ricardo Lewandowski, que o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) fosse oficiado a informar o endereço do apartamento de Janones – a justificativa foi a de que, após diligências de vários oficiais de Justiça, não havia sido possível localizar o parlamentar para que ele fosse notificado do processo. Lewandowski assentiu e a Casa foi intimada em 26 de dezembro. De lá para cá, no entanto, não houve resposta, mesmo com uma reiteração do ofício feita a Lira no início de fevereiro, afirma o advogado de Carlos, Antonio Carlos Fonseca.

Coordenador da estridente campanha de Lula nas redes sociais, Janones foi processado após ter xingado o herdeiro de Bolsonaro de termos como “vagabundo”, “miliciano”, “bosta” e “merda”. “Toma miliciano, engole tudo! Engole tudo e sem choro, seu merda!”, diz uma das publicações feitas por Janones que mostra um desenho em que o deputado força o vereador a “tomar do próprio veneno”. “Tá gostoso, miliciano vagabundo?”, segue a postagem.

“Sério que tinha quem achava esse merda desse Carlos Bolsonaro um gênio das redes? Esse cara é um bosta, gente!”, escreveu Janones em outra publicação nas redes, também compilada na ação.

Curiosamente, a tática incisiva do “vale-tudo” encampada por Janones à época da campanha eleitoral foi frequentemente comparada a estratégias comumente associadas ao bolsonarismo – uso do algoritmo e linguagem simples e verborrágica foram alguns dos ‘métodos do inimigo’ adotados.

No processo, a defesa de Carlos afirma que as declarações não são blindadas pelo direito à liberdade de expressão nem pela imunidade parlamentar. Além de atribuir a Janones o crime de injúria, o advogado Antonio Carlos Fonseca pede que o deputado seja condenado a pagar indenização de 20.000 reais.