A CPI que já chamou quatro generais para depor e agora mira Mauro Cid

Enquanto deputados e senadores discutem chamar o primeiro general para depor na CMPI do 8 de Janeiro, no Congresso — o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias –, a CPI dos Atos Antidemocráticos, que funciona na Câmara Legislativa do Distrito Federal, já colheu o seu depoimento em junho. GDias, como é conhecido, negou à comissão ter dado apoio aos invasores das sedes dos Três Poderes e disse que os vídeos que motivaram seu pedido de demissão, no qual aparece em meio aos vândalos, em abril, são “imprecisos” e “desconexos”.

Em funcionamento desde março, o colegiado do DF já ouviu, além de GDias, outros três generais: Augusto Heleno, Gustavo Dutra de Menezes e Carlos Assumpção Penteado). Antecessor de GDias no comando do GSI e um dos auxiliares mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Heleno negou, no depoimento, ter planejado um golpe de estado e isentou integrantes do governo ao qual pertencia de responsabilidade pela invasão e depredação do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

O general Dutra, que era o chefe do Comando Militar do Planalto na época da barbárie golpista, negou que o Exército tivesse sido conivente com o acampamento de militantes bolsonaristas montado em frente ao quartel-general da Força em Brasília. O general Penteado era o número 2 do GSI em janeiro, quando houve o episódio — tanto ele quanto GDias foram exonerados pelo presidente Lula após as invasões.

Na quinta-feira, 24, a comissão do DF vai colher o depoimento de outro militar, que embora não seja general, tem um papel de destaque nos últimos acontecimentos: o tenente-coronel Mauro Cesar Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Será a primeira vez que o militar irá ser inquirido publicamente desde que o seu advogado, Cezar Bittencourt, afirmou a VEJA que ele pretende admitir que negociou as joias recebidas de presente em viagens oficiais da Presidência da República — veja reportagem aqui.

Mauro Cid vai depor na condição de testemunha na sessão marcada para as 10h. A defesa tentou adiar o depoimento, mas o pedido foi negado. Em julho, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro compareceu fardado, também na condição de testemunha, à CPMI do 8 de Janeiro, no Congresso, mas negou-se a responder às perguntas feitas pelos parlamentares. Protegido por um habeas corpus expedido pelo STF, Mauro Cid disse que usaria o direito de permanecer calado. O militar está preso desde maio na investigação que apura a falsificação de cartões de vacinas e é peça central no caso das joias.

Continua após a publicidade

Siga