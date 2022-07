A conta que reprova Bolsonaro em relação aos governos anteriores

O governo federal recebeu outra péssima notícia na economia, assunto que os eleitores consideram o mais importante no momento para definir seu voto em outubro. No mês passado, em meio ao período de inflação em alta, o preço da cesta básica ultrapassou o valor do salário mínimo pela primeira vez em São Paulo. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o total dos produtos chegou a 1.226,12 reais. O salário mínimo mensal é de 1.212 reais no governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

A comparação com governos anteriores é muito desfavorável a Bolsonaro nesse quesito. Segundo o Procon-SP, em 1995, último ano da gestão de Itamar Franco, a cesta básica custava 97,12, enquanto o valor do salário mínimo era de 100 reais. Sob a gestão de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), os brasileiros levavam a cesta básica por 164,79, mas recebiam um salário mínimo de 240 reais.

O poder de compra da população aumentou durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O valor mínimo pago aos trabalhadores era de 350 reais em 2006, fim do primeiro mandato do petista. Na época, os produtos básicos da cesta custavam 177,45 reais.

No segundo mandato de Lula, o salário mínimo chegou a 545 reais, enquanto a cesta custava 277,27 reais. Ou seja, nessa época era possível comprar duas cestas básicas com o salário mínimo. Em 2015, sob o governo de Dilma Rousseff (PT), o salário mínimo foi a 788 reais, enquanto a soma dos produtos da cesta básica subiu a 412 reais.

Pouco antes de Bolsonaro assumir o Planalto, em 2017, o salário mínimo no Brasil era de 937 reais. Já a cesta básica custava 426,22 no governo de Michel Temer (MDB).