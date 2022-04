A cidade do interior de SP que tem dois moradores disputando o governo

A cidade de São José dos Campos é a quinta maior cidade do Estado de São Paulo, com 737.210 habitantes, segundo a última estimativa oficial feita pelo IBGE, em agosto de 2021. Fica a 91 km da capital. Apesar de ser uma cidade do interior, é a sede da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, um aglomerado urbano de 2,6 milhões de moradores.

A cidade agora é também a moradia oficial de dois candidatos a governador de São Paulo na eleição deste ano. Um deles é o ex-prefeito Felicio Ramuth (PSD), que renunciou ao cargo no final de março para a empreitada política que lhe foi dada pelo presidente da sigla, o ex-ministro Gilberto Kassab.

Ramuth era do PSDB até janeiro deste ano e um importante aliado do ex-governador Geraldo Alckmin, cujo reduto eleitoral é o Vale do Paraíba – ele é de Pindamonhangaba, quarta maior cidade da região. Ramuth deixou o PSDB em repúdio à forma como Alckmin foi tratado no partido e se tornou um crítico ferrenho do ex-governador João Doria (PSDB).

O PSDB, aliás, tem a hegemonia política na cidade nos últimos 30 anos. Em oito eleições venceu seis — todos os seus prefeitos foram reeleitos — e perdeu duas para candidatos do PT (em 1992 e em 2012).

O outro morador da cidade que é candidato a governador é Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ex-ministro da Infraestrutura e nome apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, é carioca e nunca havia morado no Estado de São Paulo até mudar o seu domicílio eleitoral para São José dos Campos em fevereiro deste ano – ele disse ter parentes no município.

De qualquer forma, Tarcísio já pode dizer que é um morador de verdade. No último dia 1º de abril, ele recebeu o Título de Cidadão da Câmara de São José, que elogiou o seu trabalho no processo que levou à privatização do aeroporto local à iniciativa privada e na renovação da concessão da Via Dutra, que corta o município. “É uma alegria ser abraçado por esta cidade”, afirmou na sessão solene.

Na última pesquisa ao governo de São Paulo, feita pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 27 e 31 de março, Tarcísio aparecia em terceiro lugar, com 12,7%. Já Ramuth era o sexto colocado, com 1% (veja quadro abaixo).