A carta de Valdemar aos seus liderados no PL após o barraco no WhatsApp

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou, nesta terça-feira, 11, a “união” entre parlamentares da legenda após sinais de um racha na sigla eclodido com a votação da reforma tributária. Iniciada com o desentendimento entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a “briga” descambou para um barraco generalizado no grupo de WhatsApp da bancada — ao todo, 20 deputados votaram a favor da proposta fiscal apoiada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Em carta dirigida aos correligionários, Valdemar minimizou as discussões internas, que classificou como “embates acalorados e de muita qualidade”, reafirmou que o PL é um partido de oposição e garantiu que a legenda seguirá unânime na defesa às pautas conservadoras — embora, quando se tratar de “pautas boas” para a economia, cada deputado é livre para votar no que considerar “melhor”. “É natural que tenhamos divergências em pautas específicas. Isso é democracia”, escreveu o cacique.

No documento, Valdemar ainda reafirmou o posicionamento “bolsonarista” da sigla e mandou o que pode ser considerado um aceno ao governador de São Paulo. “O Tarcísio é de direita e conservador e tem a obrigação de fazer o que é melhor para o estado de São Paulo. É para isso que ele foi eleito”, diz trecho da carta.

Leia a íntegra do documento:

Aos parlamentares do Partido Liberal

Tenho um grande orgulho da qualidade e da combatividade dos nossos parlamentares. O PL não somente elegeu a maior bancada do Congresso Nacional, como também é dono da bancada mais aguerrida e mais qualificada. Por isso, nossos embates são sempre acalorados e de muita qualidade, mas, às vezes, podem dar margem para quem quer confundir nossos próprios eleitores.

E, para que não fique dúvida, somos um partido de oposição. E seguiremos unidos nas pautas conservadoras que a direita sempre defende. Ou seja, se entrar em pauta algum projeto que fere a nossa liberdade, que fere os valores da família, da fé cristã, do agro, da criança e em favor das drogas, a nossa bancada inteira estará unida e invariavelmente votará contra.

Por outro lado, se entrarem pautas boas para a economia, de gestão governamental como arcabouços, reforma tributária e que refletem em questões regionais, cada um precisa votar no que for melhor para o povo o elegeu.

Ser bolsonarista e ser de direita é sempre escolher o melhor para o nosso povo.

Se o atual governo apresentar uma pauta boa para o país, esse presidente que está aí não precisa gastar orçamento pra ter o nosso voto, pois todos seremos a favor. Da mesma forma que, se uma determinada região precisar de uma emenda parlamentar, de uma obra, de um programa social, é correto que esse parlamentar cuide do seu povo e melhore a qualidade de vida de quem o elegeu.

Muitos parlamentares foram eleitos com apoio de prefeitos e vereadores e precisam levar benefícios para suas regiões e seu povo. E se, para isso, precisarem votar com o governo em pautas específicas, que façam.

É preciso, também, respeitar a liberdade de opinião de nossos parlamentares nas redes sociais e em seus discursos. Usar os órgãos do Estado para intimidar nossos deputados e senadores é contra a democracia. É preciso que todos os Poderes se respeitem e não ultrapassem os limites estabelecidos pela Constituição.

O Tarcísio é de direita e conservador e tem a obrigação de fazer o que é melhor para o estado de São Paulo. É para isso que ele foi eleito.

O presidente Bolsonaro sempre foi de direita e ainda assim passou por outros partidos, da mesma forma de muitos da nossa bancada. E, sim, é natural que tenhamos divergências em algumas pautas específicas. Isso é democracia. Mas foi nas pautas conservadoras que todos nós nos unimos.

Quero finalizar dizendo que vamos seguir buscando o equilíbrio e compreendendo as divergências, pois a grande força do nosso partido está nas pautas que nos unem. Sempre estaremos unidos na defesa incondicional dos valores que nosso presidente Bolsonaro fez renascer em nossos corações. O orgulho da nossa pátria, de nossa família, das crianças, da fé cristã, do agro, da Liberdade e os valores gerais do conservadorismo. O povo brasileiro fez do PL o maior partido do Brasil, e é por ele que seguiremos trabalhando.

Valdemar da Costa Neto

Presidente Nacional do Partido Liberal

