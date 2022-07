A campanha de Romero Jucá nas redes sociais: dicas de culinária e TikTok

Desde que perdeu a eleição ao Senado por Roraima por uma diferença de 426 votos, em 2018, e não conseguiu seu quarto mandado na Casa, o ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) tem apostado em uma imagem repaginada de olho nas urnas de 2022. Como mostra reportagem de VEJA desta semana, a estratégia não se limitou à aposentadoria do bigode que ostentava há décadas, limado pouco depois da derrota eleitoral, e inclui uma presença mais intensa nas redes sociais.

Se adversários dizem que Jucá está em campanha desde 2019, o ex-senador, de fato, não deixa por menos. Candidatíssimo ao Senado novamente, o cacique emedebista tem feito publicações frequentes em Twitter, Facebook e Instagram, onde soma pouco mais de 380.000 seguidores, e abriu uma conta no TikTok – por ali, pode ser visto até dando dicas de culinária. A atuação digital tenta empurrar um Jucá mais jovial e “descolado”, o que inclui roupas despojadas e vídeos em que aparece tomando banho de cachoeira e dançando forró. “Eu gosto de dançar forró, gosto muito de forró”, diz ele.

A estratégia digital do emedebista envolve também um podcast semanal em que ele trata de assuntos de interesse do estado e o quadro “De carona com Romero”, de vídeos curtos feitos dentro do carro durante suas viagens pelo interior de Roraima, nos quais propagandeia obras feitas com sua ajuda e faz promessas.

Enquanto trabalha no “novo Jucá”, o ex-senador mantém influência nos bastidores de Brasília. Em janeiro de 2019, abriu na capital, em uma mansão no Lago Sul, a Blue Solution Government Inteligence, empresa de lobby na qual é consultor-chefe e cujo nome remete à cor do carpete do Senado. “Antecipamos os riscos regulatórios e elaboramos cenários políticos que possam impactar os negócios da sua empresa”, é o lema do negócio. A empresa está no nome de Rodrigo Jucá, filho do emedebista e diretor comercial e institucional, e Rosilene Brito, mulher de Jucá e diretora administrativo-financeira.