A campanha bolsonarista para liberar posts sobre política no Instagram

Parlamentares bolsonaristas promovem uma “campanha” para que seus seguidores desabilitem uma função recém-implantada pela Meta, dona do Instagram, para restringir conteúdo político na plataforma e sugestões de perfis semelhantes. As redes sociais, principalmente as de menor moderação de conteúdo, são a principal ferramenta de interlocução entre parlamentares de direita e extrema direita e seu público, onde com muita frequência são disseminadas informações que não são verdadeiras.

A “campanha” foi iniciada no domingo, 19, quando o perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro no Instagram publicou um vídeo ensinando seus seguidores a desativar a função. No vídeo, um locutor pergunta, em tom de alarde, se o usuário conhece a nova função e orienta passo a passo sobre como desativar o botão que restringe acesso a conteúdo político. “Pronto, agora seu Instagram está como antes, permitindo que você se informe corretamente sobre a política do país”, diz o locutor após a orientação e ao encerrar o vídeo.

A partir da publicação do ex-presidente, parlamentares bolsonaristas passaram a fazer o mesmo para replicar esse conteúdo ao maior número possível de pessoas. Vídeos de conteúdo semelhantes foram publicados nos perfis dos senadores Eduardo Girão (Novo-CE) e Jorge Seif Jr. (PL-SC), e dos deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Bia Kicis (PL-DF). No Congresso, os parlamentares estão na linha de frente de medidas para vedar qualquer regulação das redes sociais, inclusive quando se trata de conteúdos nocivos.

“O Instagram criou uma nova função que restringe o conteúdo político para seus seguidores. A liberdade na internet é fundamental para que possamos ter acesso à informação e à opinião de quem quer que seja, inclusive de políticos. Confira o passo a passo para que o conteúdo político continue aparecendo no seu feed”, diz o texto publicado pelo senador Jorge Seif. Ele ainda orienta que o caminho mudar em alguns celulares que têm configuração diferente.

Em sua publicação, Girão sugere que a medida é para criar dificuldade para políticos de direita. “Mais uma dificuldade imposta por essa mídia, a meu ver, para parar o avanço dos conservadores”, diz. “Mas aqui eu te ajudo a desativar esta função para que você receba normalmente mensagens em defesa da Vida, Família, Ética e Liberdade”, afirma o senador.

Continua após a publicidade

A possibilidade de restrição de conteúdo político no Instagram foi anunciada pela plataforma no início de fevereiro. Em comunicado, a Meta se dirige aos usuários e afirma que “se você decidir seguir contas que postam conteúdo político, não queremos ficar entre você e suas postagens, mas também não queremos recomendar proativamente conteúdo político de contas que você não segue”.

“Portanto, estamos ampliando nossa abordagem atual sobre como tratamos o conteúdo político: não recomendaremos proativamente conteúdo sobre política em plataformas de recomendação no Instagram e no Threads. Se ainda quiser que essas postagens sejam recomendadas para você, você terá um controle para vê-las”, afirma o comunicado. A plataforma afirma ainda que esse tipo de controle será implantado “posteriormente” no Facebook.