A bronca dos bolsonaristas com o tom do ‘Jornal Nacional’ com Ciro

Irritados com as perguntas desconfortáveis para Jair Bolsonaro (PL) no Jornal Nacional na segunda-feira, 22, aliados do presidente intensificaram as críticas á TV Globo após a entrevista com Ciro Gomes (PDT) na noite desta terça-feira, 23. Ministros e parlamentares governistas alegam que o tom dos jornalistas e apresentadores Renata Vasconcellos e William Bonner foi mais ameno na conversa com o pedetista.

“Parece que Bonner esqueceu a arrogância e o deboche, mas não esqueceu o Bolsonaro. Até nas perguntas ‘amistosas’ pro Ciro Gomes, ele aproveita para fazer propaganda negativa e falar inverdades do governo Bolsonaro sobre ao auxílio”, escreveu o ministro das Comunicações, Fábio Faria, nas redes sociais. “Melhoraram o microfone, a luz, tom de voz, o roteiro está ameno, sem agressividade, sem ironias, sem caretas, sem interrupções”, acrescentou.

Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, um dos líderes do Centrão e um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro, elogiou a postura dos apresentadores com o ex-governador do Ceará, mas aproveitou para criticá-los pela entrevista com o presidente. “Parabéns ao Jornal Nacional pela excelente condução da entrevista com um candidato a presidente da República: equilíbrio, suavidade, respeito. Não foi possível com o presidente Bolsonaro. Mas, pelo menos, é bom saber que é possível”, ironizou.

A deputada Carla Zambelli (PL-SP), apoiadora ferrenha do presidente, também se posicionou no Twitter. “Tigrão com Bolsonaro – o pacífico – e Thutchuca com Ciro Gomes – o coroné de goela virtual”, escreveu. O deputado Capitão Derrite (PL-SP) disse que os apresentadores foram “uma doçura” com o pedetista e reclamou de Bolsonaro ter sido chamado de candidato, e não presidente – ele foi convidado para a entrevista como candidato à Presidência, assim como os outros.

O próximo entrevistado será Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira, 25. Na sexta, o Jornal Nacional recebe Simone Tebet (MDB).