A boa notícia que Lula recebeu da elite da agroindústria no país

Uma reunião convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto na segunda-feira, 27, com alguns dos principais empresários da agroindústria do país terminou com a promessa de doação de 2 milhões de quilos de carne para a população afetada no Rio Grande do Sul em função da enchentes que assolam o estado há quase um mês. São mais de 630 mil pessoas fora de casa, sendo 48.789 vivendo em abrigos a partir de doações.

Lula comemorou o sucesso do encontro, que reuniu a elite do setor, como os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS; Marcos Molina, da BRF/Marfrig; e Norberto Giangrande, da Minerva Foods. Pelas redes sociais, o presidente destacou que além dos produtos, suficientes para o preparo de 6 milhões de refeições, foi ofertado como doação toda a logística necessária para a entrega a quem precisa.

“Nessa primeira conversa já surgiu a possibilidade de 2 milhões de quilos de carne a serem disponibilizadas para quem precisa. Doações e logística para complementar as cestas básicas e ajudar as cozinhas solidárias com proteína nesse momento de necessidade”, escreveu.

Na reunião ficou definida ainda a criação de um grupo de trabalho para viabilizar uma logística eficiente para a distribuição de proteína animal no estado gaúcho pelo tempo que for necessário. “Todos os empresários se mostraram muito solidários. Nós vamos fazer essa rede pelo tempo que for necessário para distribuir proteína de qualidade, carne suína, bovina, aves e ovos para a população do estado”, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro.

“Aqui não foi feito negócio. Essa foi uma reunião de solidariedade. Encontramos pessoas e empresários que já estavam ajudando e queriam saber como poderiam ajudar mais. E cada um ofereceu tudo aquilo que podia, quer seja em produto, em logística. E nós vamos montar isso, então, para atender a população”, completou o ministro.

O governo federal deve anunciar ainda nesta semana outras medidas de ajuda ao estado, direcionadas, desta vez, à indústria e à agricultura, setores que foram fortemente impactados pelas cheias. Segundo informou nesta segunda o vice-presidente, Geraldo Alckmin, linhas de crédito específicas serão ofertadas pelo BNDES, que terá representantes nas cidades gaúchas para viabilizar os empréstimos.

Veja os representantes do setor que se encontraram com Lula:

Marcelo Osório – ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal)

Fernando Sampa-o – Abiec (Associação Brasileira das Indútrias Exportadoras de Carnes Industrializadas)

Joesley Batista – JBS

Jéssica Mayara de Lima – Better Beef

Carlos Tiossi – Argus

Leonardo Dalmazzo Fortes – Comesul

Cristian Testoni Delavy – Distriboi

William Correia Matias – Frialto

Djalma Gonzaga de Oliveira – Frigol

André Benedetti – Frigosul

João Manoel Lira dos Santos – LKJ

Alfredo Pedro Massoti – Frisa

Alberto Sérgio Capuci – Naturafrig

Sandro Silva de Oliveira – Supremo Carnes

Luiz Bueno – Mercúrio Alimentos

Luiz Zanchetta – Zanchetta Foods

Wesley Batista – JBS

Marcos Molina – BRF/Marfrig

Gilberto Tomazoni – JBS

Danielle Scheneider – Abiec

Felipe Oranges – Barra Mansa Alimentos

Cláudio Andrey Alexandrino – Astra

Charles Leguile – Beauvallet Brasil

Leandro José Pereira Macedo – Fribev

Estivaldo Vadão Gomes – Estrela Alimentos

Matheus Silva – Frigorífico Silva

Flávio Ferreira – MSP

Márcio André Scarlassara – Rio Beef

Cláudio Valêncio – Valêncio

Nelson Bezerra – Masterboi

Paulo Afonso – Ativo Alimentos

Norberto Giangrande – Minerva Foods