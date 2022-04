A batalha interna do PSOL que fez o PT adiar a candidatura de Lula

O PSOL nasceu em junho de 2004, ainda durante o início do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, como uma oposição à esquerda do PT. A legenda foi fundada por petistas que deixaram o partido em meio às críticas pela apresentação de projetos como o da reforma da Previdência, que levaram à expulsão de parlamentares como Luciana Genro e Heloísa Helena.

Depois de ter lançado candidatos próprios à Presidência em 2006 (Heloísa Helena), 2010 (Plínio de Arruda Sampaio), 2014 (Luciana Genro) e 2018 (Guilherme Boulos), o PSOL volta a se aproximar do PT e deve apoiar este ano a candidatura de Lula.

Mas essa discussão sobre não ter candidato a próprio não está sendo fácil e divide o partido. O racha deve ficar exposto na Conferência Eleitoral do PSOL, marcada para 30 de abril, em São Paulo, quando o PSOL vai discutir o que irá fazer na eleição.

Embora a direção nacional, encabeçada por Juliano Medeiros, tenha sinalizado o apoio a Lula, há uma corrente minoritária no partido que quer lançar a candidatura do deputado federal Glauber Braga (RJ). Também há muitas críticas na legenda à escolha de Geraldo Alckmin (PSB) para ser o vice de Lula, tanto que já circula entre a militância adesivos com a inscrição “Lula sim, Alckmin não”.

Em São Paulo, esse grupo do PSOL fez um ato na semana passada para defender a candidatura própria também ao governo de São Paulo, confrontando a posição da cúpula da legenda, que decidiu retirar a candidatura de Boulos após pedido de Lula, para apoiar a candidatura de Fernando Haddad (PT) – esse tema também irá incendiar o encontro do PSOL.

A adesão à candidatura de Lula já provocou ao menos uma baixa no partido: o deputado federal David Miranda (RJ) deixou a legenda para ir para o PDT e apoiar Ciro Gomes à Presidência. “Não é hora de se submeter obedientemente ao PT e aceitar covardemente que um retorno ao passado é o melhor que podemos fazer pelo Brasil neste momento. É hora de ter coragem”, postou ao anunciar a sua saída.

De qualquer forma, uma provável aprovação da adesão a Lula passará pela imposição de vários pontos programáticos dos quais o PSOL diz não abrir mão. Uma lista com doze propostas iniciais já foi elaborada, e inclui a revogação das reformas da Previdência e trabalhista, o fim do teto de gastos, a “retomada do controle público da Petrobras” e o “controle social sobre os monopólios da grande mídia”.

Por causa do encontro do PSOL, o PT decidiu na segunda-feira, 11, adiar para 7 de maio o lançamento da candidatura de Lula, que estava previsto para o dia 30 de abril. A ideia é esperar a definição dos psolistas para anunciar o lançamento da chapa presidencial com toda a frente de esquerda que estará com o petista na eleição – ele já tem o apoio do PSB, do PCdoB e do PV