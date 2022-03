A batalha eleitoral já é intensa no interior de São Paulo

Embora o período de campanha eleitoral neste ano só tenha início, oficialmente, em 16 de agosto, o interior paulista já tem visto os pré-candidatos ao governo do estado de São Paulo em agendas intensas em buscas de votos. Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (em negociações para ir ao PL) e Rodrigo Garcia (PSDB), os três principais nomes da disputa, segundo pesquisa XP/Ipespe do mês passado, circularam por municípios do interior na última semana.

Quem lidera a agenda de visitas é Rodrigo. O vice-governador do estado, que deve assumir o Palácio dos Bandeirantes a partir do dia 2, quando João Doria deve renunciar para disputar a Presidência, já esteve em 31 cidades somente neste ano, em encontros com políticos e também cumprindo agendas de entregas de obras e serviços da atual gestão. Na semana passada, as cidades visitadas foram São Miguel Arcanjo , Itapetininga e Piedade. O vice-governador vem estabelecendo uma rotina de pegar a estrada às sextas e sábados, concentrando o contato com o eleitorado no fim de semana.

Tarcísio esteve no estado por cinco vezes nos últimos 15 dias. Visitou obras em São José do Rio Preto e encontrou empresários da região e da capital, onde esteve nos dias 18 e 22, e participou de uma motociata com o presidente Jair Bolsonaro, seu cabo eleitoral, em São José dos Campos, no último dia 4.

Haddad, por fim, que lidera as pesquisas, participou de um ato do PCdoB na semana passada, em que o partido anunciou apoio à sua candidatura, e parte para a estrada nesta semana: visitará 16 cidades em uma agenda intensa que vai até o próximo dia 12, todas na região do Pontal do Paranapanema.