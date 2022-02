A barreira financeira de Moro que pode tirá-lo da corrida presidencial

O partido do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), que luta para se crescer na pré-campanha presidencial, deve enfrentar alguns entraves para tornar sua candidatura conhecida e ganhar as ruas ao longo do ano. Em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, conforme demonstrou o novo levantamento do Paraná Pesquisas, Moro depende de um partido com menos dinheiro em caixa e menos cabos eleitorais do que as siglas de seus principais adversários.

Quando considerados os valores do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, o Podemos deve ficar em 12º no ranking dos montantes destinados a cada sigla neste ano — com um total de 224,6 milhões de reais. À frente dele estão todos os partidos que ensaiam lançar candidatos próprios, como PT (R$ 582,7 milhões), PSDB (R$ 371 milhões), PL (R$ 334 milhões) e PDT (R$ 293,9 milhões). Isso significa que, além de destinar mais dinheiro aos caixas dos comitês nacionais de campanha, os rivais também poderão lançar mais candidatos ao Legislativo.

Outra desvantagem do partido de Moro é o número de prefeitos, deputados federais e estaduais. Embora seja um dos partidos que mais cresceu nas últimas eleições, o Podemos ainda fica atrás de PSDB, PL, PDT e PT no número de prefeituras.

Em 2022, o Podemos elegeu 102 prefeitos (um crescimento de mais de 200% em relação às 30 prefeituras que conquistou nas eleições anteriores). PL e PDT, que abrigam o presidente Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, por exemplo, têm mais do que o triplo disso. O PSDB de João Doria é foi em 2020 o partido que conquistou o quarto maior número de prefeituras no País, com 520.

Os prefeitos e parlamentares locais são considerados cabos eleitorais importantíssimos nas eleições para presidente e governador.