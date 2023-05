A avaliação de Lira sobre diretor indicado por Haddad ao Banco Central

Depois do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também elogiou a indicação feita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Para Lira, Gabriel Galípolo, atual secretário executivo da Fazenda, fará “um bom papel” no BC, epicentro de uma crise com o governo Lula que se arrasta há meses, em torno do atual patamar da taxa básica de juros.

“É um cidadão muito competente no que faz, tem uma história que retrata isso. Está fazendo um bom trabalho à frente da secretaria executiva do Ministério. Não tenho dúvidas que desempenhará, a partir do momento que tiver aprovação do Senado, um bom papel no banco central”, declarou Lira em entrevista a jornalistas após sua participação no LIDE Brazil Investment Forum, em Nova York.

Em tom bem-humorado, o presidente da Câmara disse ainda esperar que a análise da indicação no Senado “demore um pouco”, diante do papel importante de Galípolo na interlocução entre a Fazenda e o Congresso. Lira pretende levar o arcabouço fiscal proposto pelo governo a votação ainda em maio.

“Espero que demore ainda um pouco essa análise pelo Senado, porque ele faz um bom trabalho junto com o ministro Haddad e tem sido importante na discussão desses temas que estamos à beira das votações. Talvez a ida dele agora, instantaneamente, para o BC pudesse atrapalhar um pouco, penso que ainda dará tempo”, completou.

