A aprovação dos cariocas aos governos de Lula e Cláudio Castro

No terceiro mês de mandato, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação superior à do governado de Cláudio Castro (PL) no Rio de Janeiro, conforme pesquisa feita na capital fluminense, reduto do bolsonarismo nos últimos anos. Segundo o instituto Paraná Pesquisas, 49,2% aprovam o governo Lula, 43,8% desaprovam e 7% não souberam responder. Já o governo de Castro é aprovado por 43,2% e desaprovado por 45,1% — 11,7% não responderam.

O instituto ouviu 1.000 eleitores no município do Rio de Janeiro entre os dias 2 e 5 de março. A margem de erro da pesquisa é de 3,2 pontos percentuais.

Entre os entrevistados, o governo Lula foi considerado ótimo ou bom por 37,9%, regular por 18,4% e ruim ou péssimo por 38,6%. Outros 5,1% não responderam.

Já a gestão do governador Cláudio Castro foi classificada como ótimo ou boa por 21,4%, regular por 40,2% e ruim ou péssima por 33,1%. Os que não responderam foram 5,3%.