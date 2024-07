A ameaça que paira sobre a Lava-Jato após o sumiço de 26 áudios de delator

Quase um terço dos arquivos de áudio que comprovam um grampo ambiental feito na cela do doleiro Alberto Youssef, um dos principais delatores da Operação Lava-Jato, em março de 2014, foi apagado. O HD que contém os registros era buscado pelos advogados de defesa há mais de dez anos, mas só conseguiram acesso a ele nesta quarta-feira, 17.

Há 64 arquivos de áudio preservados e 26 que foram apagados. A existência da gravação — e todas as suspeitas que a cercam — vai ser usada para anular o acordo de delação feito por Youssef, o maior realizado na Lava-Jato e que serviu de ponto de partida para a investigação, prisão e acusação de vários empresários e políticos.

O juiz substituto da 13ª Vara Federal de Curitiba, Guilherme Roman Borges,permitiu à defesa o acesso ao HD no dia 4 de julho. Os arquivos de áudio foram gravados entre os dias 17, quando Youssef foi preso, e 28 de março de 2014, quando descobriu a escuta. Os registros deletados estavam dentro de uma pasta com o nome “arquivos apagados”.

Ao todo, o HD tem 210 horas de gravações que serão periciadas pela banca de defesa de Youssef. Em novembro de 2015, a Polícia Federal apresentou um informe nas investigações afirmando que as gravações foram escutadas “em sua forma original, não tendo sido submetidos a tratamento visando melhoria na qualidade do áudio”. No entanto, no HD, que segundo o Ministério Público Federal é uma cópia do original, vários trechos estão inaudíveis. A existência dessa gravação é o principal argumento que a defesa do doleiro usa para tentar anular sua delação nas instâncias superiores do Judiciário.

Continua após a publicidade

A delação

Preso em março de 2014, Youssef decidiu fazer um acordo de colaboração premiada meses mais tarde, em setembro. Foi a partir da delação dele que a operação tomou grandes proporções e passou a ser direcionada a políticos, como Renan Calheiros, Eduardo Cunha e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Youssef foi condenado em várias instâncias e chegou a ser preso, mas hoje cumpre as condições do acordo de colaboração em regime domiciliar.