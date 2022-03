A agenda de Simone Tebet para virar o nome da terceira via

Até pouco tempo atrás considerada apenas a “vice perfeita”, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) não tem poupado esforços para se viabilizar como o nome do centro político para enfrentar os hoje favoritos na corrida ao Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As suas chances cresceram com a aproximação de sua legenda com o União Brasil, o partido com mais dinheiro e mais tempo de TV, mas que ainda não tem um candidato.

A movimentação da senadora tem sido intensa. Desde janeiro, já concedeu 38 entrevistas para rádios do interior do país, podcasts e canais on-­line de influenciadores regionais. Foi à favela de Paraisópolis, em São Paulo, e a cidades do interior do estado e de sua terra natal, e planeja viagens para o Rio de Janeiro e o Paraná, nas duas próximas semanas, e um tour pelo Norte e Nordeste na sequência.

Simone também fechou acordo com a economista Elena Landau para chefiar seu programa econômico, sob coordenação do ex-governador gaúcho Germano Rigotto, e contratou o marqueteiro Felipe Soutello (profissional de São Paulo que fez a campanha vencedora de Bruno Covas ao comando da cidade em 2020). Simone vem mantendo ainda canais de diálogo com os demais presidenciáveis da terceira via, como Sergio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB), em um jogo de aproximação que ainda considera que um poderá ser o vice de outro.