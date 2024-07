A acirrada disputa para comandar uma das maiores cidades do ABC paulista

O secretário municipal de Saúde, Gilvan Júnior (PSDB), aparece numericamente à frente em uma disputa embolada pela prefeitura de Santo André, quinta maior cidade do estado de São Paulo (748 mil habitantes), segundo levantamento feito entre os dias 6 e 11 de julho pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira, 12.

No principal cenário, ele tem 22,4% das intenções de voto e está empatado tecnicamente, dentro de margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, com o vereador Eduardo Leite (PSB), que tem 16,9%, e a ex-vereadora Bete Siraque (PT), com 15,2%.

Na sequência aparece o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), com 14,5% — ele está empatado na margem de erro com Leite e Siraque, mas não com Gilvan. O atual prefeito, Paulo Serra (PSDB), está no segundo mandato e não pode mais disputar a reeleição.

Depois, surgem o vereador Edson Sardano (Novo), com 5,9%, e o youtuber André do Viva (PRTB), com 4,4%. Entre os entrevistados, 10,6% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 10,1% afirmaram não saber ou não responderam.

Avaliação

Um dos trunfos para a candidatura de Gilvan é o bom desempenho da atual administração municipal. A gestão do tucano Paulo Serra, segundo a pesquisa, é aprovada por 78,5% dos entrevistados e reprovada por 18,08% — outros 3,5% não sabem ou não responderam.

A vitória de Serra na eleição de 2016 encerrou um longo revezamento entre PT e PTB no comando da prefeitura da segunda maior cidade do ABC. Desde 1983, em oito gestões, cinco mandatos foram petistas (com Celso Daniel, João Avamileno e Carlos Grana) e três dos trabalhistas (Newton Brandão e Aidan Ravin). Em 2016, o então prefeito do PT, Carlos Grana, tentou um novo mandato, mas foi derrotado pelo tucano.

Desafio de Lula

As eleições no ABC paulista são uma das prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que começou ali a sua trajetória política como líder sindical metalúrgico. O PT já governou a maioria das cidades da região, mas hoje comanda apenas Mauá — onde tenta a reeleição com Marcelo Oliveira — e Diadema, com José de Filippi Júnior, que também vai tentar novo mandato.

O presidente também aposta na reconquista de São Bernardo do Campo, a cidade onde tem domicílio eleitoral, com o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira, irmão do ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Pesquisa

O levantamento do Paraná Pesquisas ouviu 718 eleitores em Santo André.