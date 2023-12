2024: dez deputados federais do PT tentarão a prefeitura com apoio de Lula

A dez meses das eleições municipais de 2024, ao menos dez deputados federais do PT já se apresentam como pré-candidatos a prefeitos com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os nomes foram destacados durante a Conferência Eleitoral realizada pelo partido nos últimos dias 8 e 9, em Brasília, para mobilizar a militância e unificar o discurso.

Quatro definições são relativas a candidaturas em capitais: Maria do Rosário (Porto Alegre -RS), Adriana Accorsi (Goiânia -GO), Natália Bonavides (Natal -RN) e Rogério Correia (Belo Horizonte -MG).

O PT também antecipa movimentos em municípios importantes do país, como Guarulhos, na Grande São Paulo, que tem Alencar Santana como pré-candidato; São Gonçalo (RJ), com Dimas Gadelha; Feira de Santana (BA), com Zé Neto; e Caxias do Sul (RS), com Denise Pessôa. Foram anunciados ainda os pré-candidatos de Vitória da Conquista (BA) e Maricá (RJ): são eles Waldenor Pereira e Washington Quaquá, respectivamente.

Vice em São Paulo

Na maior cidade do país, o PT confirmou apoio ao deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL. Será a primeira vez que a legenda não lançará nome próprio, devendo indicar o vice na chapa. Ainda há dúvidas, no entanto, em municípios considerados chave, como o Rio e Salvador.

Continua após a publicidade

Lula discursou à militância na sexta e reforçou que, em 2024, o governo federal vai ajudar os pré-candidatos do partido com entregas e resultados. “No ano que vem, as coisas que fizemos neste ano vão brotar e vocês vão estar em campanha”, disse. “O nosso governo pode ajudar a ganhar as eleições, mas o que vai fazer a gente ganhar mesmo é a coragem de ter um embate político ideológico com nossos adversários”, completou.

Comunicação mais moderna

Durante o evento, dirigentes do partido prometeram entregar aos pré-candidatos de 2024 instrumentos de comunicação mais modernos para as campanhas em pequenas, médias e grandes cidades, com destaque para um monitoramento diário das redes sociais com o foco em combater fake news.

Com Lula na presidência, as eleições do ano que vem são vistas internamente como uma chance de retomar o prestígio municipal em todo o país. Em 2020, o partido elegeu apenas 183 prefeitos — nenhum deles de capital, pela primeira vez desde a redemocratização.

Continua após a publicidade