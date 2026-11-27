Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

A recuperação das ações ligadas à inteligência artificial dá o tom dos mercados nesta sexta-feira, 27, na retomada dos negócios após o feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. Os futuros de Nova York operam em forte alta, com destaque para as empresas de tecnologia, enquanto as bolsas europeias e asiáticas também avançam.

Na Ásia, além da recuperação dos papéis de tecnologia, o movimento positivo foi impulsionado pela sinalização do governo chinês de que reforçará a atuação dos fundos estatais para estabilizar o mercado acionário. Na Europa, as ações de mineradoras também contribuem para os ganhos, acompanhando a valorização do cobre e a recuperação do ouro.

No mercado de commodities, o petróleo sobe em meio à intensificação das tensões geopolíticas no Oriente Médio e às preocupações com possíveis interrupções na oferta. Os investidores também aguardam a reunião da Opep+, prevista para o fim de semana, quando será discutida a política de produção do grupo para 2027.

Em razão da Black Friday, as bolsas de Nova York encerram os negócios mais cedo nesta sexta-feira, assim como o mercado de Treasuries.

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No Brasil, os investidores devem continuar repercutindo a confirmação de Luiz Carlos Trabuco no comando do Ministério da Fazenda no próximo mandato. A escolha do presidente do Conselho de Administração do Bradesco foi recebida positivamente por representantes dos setores financeiro e empresarial.

A expectativa de uma condução econômica mais próxima das demandas do mercado contribuiu para a melhora recente dos ativos brasileiros, com a Bolsa em alta e o câmbio mais comportado. O movimento pode ter continuidade nesta sexta-feira, apesar do pregão de liquidez reduzida.

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O EWZ, principal ETF brasileiro negociado nos Estados Unidos, dispara. Às 9h (horário de Brasília), o fundo avançava 12,60%.

A indicação também reacendeu as expectativas em torno da política fiscal e dos rumos da economia a partir de 2027. Trabuco tem longa trajetória no setor financeiro e mantém interlocução com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de defender publicamente a redução do custo de capital como condição para estimular os investimentos.

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A reação positiva dos mercados, no entanto, não elimina as dúvidas sobre as medidas que serão adotadas para equilibrar as contas públicas e criar condições para uma trajetória mais favorável da inflação e dos juros.

Na agenda doméstica, o dia começa com a divulgação do IGP-M de novembro, que avançou 1,24%, após alta de 1,47% em outubro. A taxa de desemprego da Pnad Contínua caiu para 5,1% em outubro, ante 5,2% em setembro, em linha com as expectativas do mercado.