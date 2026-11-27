Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

O mercado financeiro encerrou a semana sob o impacto da confirmação de Luiz Carlos Trabuco no comando do Ministério da Fazenda. A escolha do atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco impulsionou uma reprecificação dos ativos domésticos, marcada pela queda expressiva do dólar e dos juros futuros, além da valorização de mais de 6% do Ibovespa no acumulado da semana.

Nesta sexta-feira, 27, porém, a bolsa perdeu fôlego. Depois de superar os 183 mil pontos nos primeiros negócios, o Ibovespa passou a devolver parte dos ganhos e encerrou o pregão com leve baixa de 0,13%, aos 176.573 pontos. O movimento refletiu a realização de lucros após a forte valorização registrada na véspera.

A curva de juros concentrou parte importante dos ajustes ao longo da semana. As taxas dos contratos futuros recuaram cerca de 1,5 ponto percentual nos vencimentos intermediários, que saíram da faixa dos 15% e voltaram a ficar abaixo dos 14%.

No encerramento desta sexta, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2028 marcava 13,700%, ante 14,185% no ajuste anterior. Já a taxa para janeiro de 2031 ficou em 13,930%, depois de fechar o pregão anterior em 14,620%.

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No mercado de câmbio, o dólar à vista recuou 3,97% nesta sexta-feira, a 5,5156 reais. Na semana, a moeda americana acumulou perda de 7,07%. A expectativa de que Trabuco tenha autonomia para implementar os ajustes necessários nas contas públicas contribuiu para fortalecer o apetite dos investidores por ativos brasileiros.

Na B3, a alta das ações de bancos ajudou a amortecer o desempenho negativo de outros pesos-pesados do índice. BTG Pactual, Banco do Brasil e Bradesco encerraram o dia no campo positivo, enquanto Petrobras e Vale registraram perdas, acompanhando também a fraqueza das commodities.

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Apesar do recuo no último pregão, o Ibovespa fechou a semana com avanço de 6,13%, o equivalente a uma valorização de mais de 10 mil pontos. O resultado veio após a disparada de mais de 6% registrada na quinta-feira, na esteira da confirmação de Trabuco para a Fazenda.

No exterior, os mercados acionários americanos terminaram a sessão em alta. Em um pregão de duração reduzida após o feriado de Ação de Graças, a recuperação de parte das ações de tecnologia e a migração de recursos para empresas de setores mais ligados à economia tradicional favoreceram os índices.

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O movimento ocorreu depois de uma semana de perdas para as companhias do setor, em meio a questionamentos sobre a capacidade de os investimentos em inteligência artificial gerarem retornos sustentáveis.

O Dow Jones subiu 1,18%, enquanto o S&P 500 avançou 1,60% e o Nasdaq ganhou 2,31%. No balanço semanal, os três indicadores acumularam altas de 3,42%, 1,70% e 1,05%, respectivamente.

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No mercado de commodities, o petróleo seguiu na direção contrária das bolsas. As cotações encerraram o dia em baixa, interrompendo uma sequência de três sessões de valorização, mesmo diante do agravamento das tensões no Oriente Médio e das ameaças envolvendo o Estreito de Ormuz.

O contrato do Brent para fevereiro caiu 0,91%, a 90,84 dólares por barril, enquanto o WTI com vencimento em janeiro recuou 0,72%, a 83,08 dólares. No radar dos investidores está também a reunião da Opep+, prevista para domingo, 29, quando os países do grupo discutirão suas metas de produção.