Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

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O Brasil corre 50% de risco de enfrentar contração do PIB em 2027, segundo o Itaú BBA. Sob o peso dos juros altos e do menor impulso dos gastos públicos, o banco reduziu sua projeção de avanço para apenas 0,5%. Entenda como a política fiscal será decisiva para evitar novo tombo na economia.

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A economia brasileira corre o risco de entrar em contração em 2027, diante dos efeitos prolongados dos juros elevados e da redução dos estímulos fiscais. A probabilidade de o Produto Interno Bruto (PIB) registrar queda no próximo ano é de aproximadamente 50%, segundo estimativa do Itaú BBA.

Apesar do alerta, o banco ainda trabalha com um cenário de crescimento de 0,5% para a atividade em 2027.

Em relatório, as economistas Natalia Cotarelli e Marina Garrido destacam que a desaceleração da economia nos últimos meses já levou a uma revisão das expectativas para o próximo ano. O Itaú BBA reduziu sua projeção de crescimento do PIB de 1,2% para 0,5%. Para 2026, a estimativa passou de 1,7% para 1,6%.

O movimento também aparece nas expectativas do mercado. Segundo o Relatório Focus, a projeção mediana para o crescimento da economia em 2027 caiu de 1,7% no início do segundo semestre para 1%. Para 2026, a estimativa recuou de 2% para 1,70%.

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A revisão reflete, principalmente, a perspectiva de menor contribuição dos gastos públicos para a atividade, a redução do impulso do crédito direcionado e os efeitos acumulados da política monetária restritiva. Mesmo que os juros parem de subir, o aperto monetário já realizado continua afetando o consumo e os investimentos com alguma defasagem.

Juros elevados aumentam risco de queda do PIB

Para avaliar a possibilidade de uma contração em 2027, o Itaú BBA utilizou uma metodologia que considera diferentes cenários para a economia. O resultado indica que os juros elevados pesam especialmente sobre os cenários mais negativos, aumentando a chance de estagnação ou queda do PIB.

Os estímulos fiscais e o crédito direcionado, por sua vez, ajudam a impulsionar a economia quando as condições são favoráveis, mas têm capacidade limitada de evitar uma contração. Já o desempenho das commodities influencia o crescimento de forma mais ampla, afetando tanto os cenários positivos quanto os negativos.

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A diferença é relevante para entender a estimativa do banco. Considerando uma distribuição equilibrada dos possíveis resultados em torno da projeção de crescimento de 0,5%, a chance de o PIB ficar negativo seria de 41%. Quando o modelo incorpora o efeito mais intenso dos juros sobre os cenários desfavoráveis, a probabilidade sobe para aproximadamente 50%.

Ajuste fiscal poderia reduzir o risco

A trajetória das contas públicas será determinante para a evolução desse cenário. Segundo o Itaú BBA, um ajuste fiscal crível poderia reduzir a percepção de risco do país e abrir espaço para a queda dos juros.

Nesse caso, com a Selic em 12,75% ao ano no fim de 2027, a probabilidade de contração do PIB cairia para cerca de 45%.

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No sentido contrário, a falta de avanços fiscais poderia aumentar as preocupações com as contas públicas, pressionar o risco-país e dificultar o controle da inflação. Nesse ambiente, uma Selic de 15% elevaria a chance de PIB negativo para aproximadamente 57%.

Risco ainda está abaixo do observado em recessões anteriores

Apesar da probabilidade elevada, o Itaú BBA ressalta que o risco de contração para 2027 ainda está distante dos níveis registrados em grandes crises econômicas. Durante os episódios de 2008-2009, 2014-2016 e 2020, a probabilidade estimada pelo modelo superou 80%.

Naqueles períodos, a economia enfrentou choques de maior magnitude, como a crise financeira global, a deterioração das condições domésticas combinada à queda das commodities e a pandemia de Covid-19.

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A avaliação do banco é que o Brasil deve atravessar 2027 com crescimento bastante limitado e maior vulnerabilidade a resultados negativos. O cenário-base ainda é de expansão de 0,5%, mas a combinação de juros elevados e menor estímulo fiscal deixa a atividade mais exposta a uma eventual contração.