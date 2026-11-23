Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

A Petrobras perdeu 34,4 bilhões de dólares em valor de mercado nos primeiros 20 dias de novembro, em meio à forte desvalorização de suas ações. A queda de 25,4% colocou a companhia brasileira na liderança das perdas entre 17 grandes petroleiras internacionais analisadas pela Elos Ayta, considerando o retorno dos papéis em dólares, com ajuste por proventos.

De acordo com o levantamento, o valor de mercado da estatal caiu de 135,3 bilhões de dólares em 31 de outubro para 100,9 bilhões de dólares em 20 de novembro. Apesar da expressiva redução, a Petrobras permanece entre as companhias do setor avaliadas em mais de 100 bilhões de dólares.

Em valores absolutos, a perda da companhia brasileira foi a quarta maior. Ficou atrás apenas da Exxon Mobil, que viu seu valor de mercado encolher 112,1 bilhões de dólares, da Chevron, com redução de 53,4 bilhões de dólares, e da Shell, que perdeu 43 bilhões de dólares.

Quando o critério é o desempenho das ações em dólares, porém, a Petrobras ocupa a última posição. Os papéis preferenciais (PETR4) acumularam queda de 25,48% no período, considerando os preços ajustados por proventos. O resultado foi mais negativo que o de outras companhias que também sofreram perdas expressivas, como Canadian Natural Resources (-20,91%), Suncor Energy (-19,64%) e Equinor (-19,36%).

A mediana de desempenho das 17 empresas analisadas foi negativa em 15,76%. Com isso, a Petrobras ficou 9,72 pontos porcentuais abaixo do resultado central da amostra, evidenciando uma desvalorização mais intensa que a observada entre suas concorrentes internacionais.

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Excesso de oferta pressiona petróleo

A desvalorização das petroleiras ocorre em um momento de pressão sobre as cotações internacionais do petróleo, que completaram a terceira semana consecutiva de perdas. O movimento reflete principalmente as perspectivas de oferta abundante da commodity no mercado global, apesar da permanência das tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Um dos fatores que contribuem para esse cenário é a retomada dos fluxos de exportação pelo Estreito de Ormuz a níveis próximos aos registrados antes do início da guerra. A normalização gradual dos embarques reduz parte das preocupações com possíveis interrupções no abastecimento mundial e aumenta a percepção de disponibilidade da commodity.

As projeções de excesso de produção também pesam sobre os preços. A Agência Internacional de Energia (AIE) estima um excedente global próximo de 2 milhões de barris por dia no trimestre. Para o próximo ano, analistas também alertam para a possibilidade de um desequilíbrio entre oferta e demanda, com a produção superando o consumo.

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As tensões envolvendo Estados Unidos e Irã, incluindo incidentes com embarcações nas proximidades do Estreito de Ormuz e ataques na região, continuam sustentando um componente de risco geopolítico nas cotações. No entanto, até o momento, esses episódios não foram suficientes para superar a percepção de oferta abundante no mercado internacional.

Nesse contexto, o Brent acumulava queda de 21,31% em novembro até a última sexta-feira, enquanto o WTI recuava 19,95%. A desvalorização das ações da Petrobras foi ainda mais intensa: o retorno em dólares ficou 4,17 pontos porcentuais abaixo do Brent e 5,53 pontos porcentuais inferior ao WTI.

Embora as cotações do petróleo influenciem o desempenho das empresas do setor, a Elos Ayta destaca que a diferença indica uma desvalorização mais acentuada da companhia brasileira em relação à correção das commodities no período. O levantamento, contudo, não permite atribuir a perda exclusivamente a fatores específicos da Petrobras, uma vez que as empresas analisadas possuem diferentes modelos de negócio e exposições ao mercado internacional.

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Ganhos acumulados em 2026

Apesar da forte correção em novembro, a Petrobras ainda mantém desempenho positivo no acumulado de 2026. Até o dia 20, as ações registravam valorização de 37,55% em dólares, considerando o ajuste por proventos.

O resultado, entretanto, coloca a companhia apenas na 12ª posição entre as 17 petroleiras avaliadas. No mesmo intervalo, o Brent acumulava alta de 52,13%, enquanto o WTI avançava 45,26%.

Os números mostram que a recente queda reduziu parte dos ganhos obtidos pela estatal ao longo do ano e ampliou a distância em relação às referências internacionais do petróleo.

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Nesta segunda-feira, 23, a Petrobras divulga, após o fechamento do mercado, seu Plano de Negócios para o período de 2027 a 2031. Os investidores estarão atentos às projeções de investimentos, à disciplina financeira e à política de distribuição de dividendos da companhia.

Metodologia

O estudo da Elos Ayta considerou 17 companhias do setor com ações negociadas nos Estados Unidos e valor de mercado superior a 50 bilhões de dólares. A comparação utiliza os valores de mercado de 31 de outubro e 20 de novembro, além dos retornos das ações em dólares, ajustados por proventos.

A amostra não inclui empresas sem negociação de ações no mercado americano, como companhias da Arábia Saudita e da Rússia. Como os dados se referem aos primeiros 20 dias do mês, os resultados são parciais e podem mudar até o encerramento de novembro.