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Mercados reagem a pacote fiscal no Brasil e recuperação da tecnologia em Nova York

Ibovespa sobe, dólar recua e juros futuros caem, enquanto bolsas globais avançam com recuperação do setor de IA

Por Juliana Américo Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 19h23
Ações recomendadas por especialistas para investir em 2025
Recuperação das ações de tecnologia em Nova York e perspectiva de ajuste fiscal no Brasil favorecem o apetite por risco nos mercados (Cris Faga/Getty Images)
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Mercados reagem a pacote fiscal no Brasil e recuperação da tecnologia em Nova York Priorize VEJA no Google

A sinalização de um pacote de ajuste fiscal favoreceu os ativos domésticos, em meio à recuperação das ações de tecnologia em Nova York. O avanço nas discussões sobre as contas públicas brasileiras encontrou um ambiente externo também favorável ao apetite por risco nesta quarta-feira, 11.

As bolsas de Nova York fecharam em alta, acompanhando a recuperação dos papéis de tecnologia. Os resultados da CoreWeave, companhia de infraestrutura para inteligência artificial (IA), reforçaram as perspectivas de continuidade da demanda por soluções do setor. A Nvidia também se recuperou após as perdas expressivas da sessão anterior.

Com isso, o Nasdaq subiu 1,60%, aos 25.466,19 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 1,31%, aos 7.619,41 pontos. O Dow Jones registrou alta de 0,49%, aos 52.486,49 pontos. Na Europa, os mercados também fecharam em alta, enquanto as bolsas asiáticas encerraram majoritariamente no campo positivo.

O movimento ocorreu apesar da valorização do petróleo, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. Declarações do chefe de segurança do Irã, de que o país pretende manter em seu território o material nuclear enriquecido, reduziram as perspectivas de avanço nas negociações diplomáticas com os Estados Unidos.

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Os contratos futuros da commodity interromperam a trajetória de queda observada no início da semana. O Brent para janeiro avançou 1,39%, a 92,76 dólares o barril, enquanto o WTI para dezembro subiu 0,57%, a 86,53 dólares o barril.

Pacote fiscal e atividade econômica no radar

No Brasil, as discussões sobre o ajuste fiscal concentraram as atenções. Ao longo da tarde, o governo informou que as medidas em negociação devem gerar um impacto de 50 bilhões de reais a 60 bilhões de reais em 2027, considerando receitas e despesas. A perspectiva de economia ajudou a melhorar o humor dos investidores, embora o mercado ainda aguarde detalhes sobre a composição das propostas e sua viabilidade política.

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O Ibovespa avançou 0,42%, aos 172.060 pontos, enquanto o dólar caiu 0,43%, para 5,56 reais. Os juros futuros também recuaram ao longo da curva, refletindo a melhora na percepção sobre o cenário fiscal.

Além da questão fiscal, os investidores acompanharam as declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele classificou o ambiente econômico como mais desafiador, diante do enfraquecimento da atividade e da elevação das expectativas de inflação, e defendeu cautela na comunicação da política monetária, sem antecipar os próximos passos da instituição em meio às incertezas.

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Os indicadores econômicos também reforçaram os sinais de desaceleração. O volume de serviços caiu 0,1% em setembro, tanto na comparação mensal quanto na anual. Embora o resultado tenha sido melhor do que as projeções, que apontavam retração mais intensa, a queda interrompeu uma sequência de 29 resultados positivos na comparação interanual.

Na bolsa, o Ibovespa chegou a registrar ganhos mais expressivos, mas perdeu parte do fôlego ao longo do pregão, pressionado pelas ações da Petrobras. Os papéis da estatal reagiram negativamente à frustração com os dividendos e à atualização das projeções para 2026.

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