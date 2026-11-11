Mercados reagem a pacote fiscal no Brasil e recuperação da tecnologia em Nova York

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

Notícias e análises sobre o que movimenta a economia e os mercados

A sinalização de um pacote de ajuste fiscal favoreceu os ativos domésticos, em meio à recuperação das ações de tecnologia em Nova York. O avanço nas discussões sobre as contas públicas brasileiras encontrou um ambiente externo também favorável ao apetite por risco nesta quarta-feira, 11.

As bolsas de Nova York fecharam em alta, acompanhando a recuperação dos papéis de tecnologia. Os resultados da CoreWeave, companhia de infraestrutura para inteligência artificial (IA), reforçaram as perspectivas de continuidade da demanda por soluções do setor. A Nvidia também se recuperou após as perdas expressivas da sessão anterior.

Com isso, o Nasdaq subiu 1,60%, aos 25.466,19 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 1,31%, aos 7.619,41 pontos. O Dow Jones registrou alta de 0,49%, aos 52.486,49 pontos. Na Europa, os mercados também fecharam em alta, enquanto as bolsas asiáticas encerraram majoritariamente no campo positivo.

O movimento ocorreu apesar da valorização do petróleo, em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio. Declarações do chefe de segurança do Irã, de que o país pretende manter em seu território o material nuclear enriquecido, reduziram as perspectivas de avanço nas negociações diplomáticas com os Estados Unidos.

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Os contratos futuros da commodity interromperam a trajetória de queda observada no início da semana. O Brent para janeiro avançou 1,39%, a 92,76 dólares o barril, enquanto o WTI para dezembro subiu 0,57%, a 86,53 dólares o barril.

Pacote fiscal e atividade econômica no radar

No Brasil, as discussões sobre o ajuste fiscal concentraram as atenções. Ao longo da tarde, o governo informou que as medidas em negociação devem gerar um impacto de 50 bilhões de reais a 60 bilhões de reais em 2027, considerando receitas e despesas. A perspectiva de economia ajudou a melhorar o humor dos investidores, embora o mercado ainda aguarde detalhes sobre a composição das propostas e sua viabilidade política.

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O Ibovespa avançou 0,42%, aos 172.060 pontos, enquanto o dólar caiu 0,43%, para 5,56 reais. Os juros futuros também recuaram ao longo da curva, refletindo a melhora na percepção sobre o cenário fiscal.

Além da questão fiscal, os investidores acompanharam as declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Ele classificou o ambiente econômico como mais desafiador, diante do enfraquecimento da atividade e da elevação das expectativas de inflação, e defendeu cautela na comunicação da política monetária, sem antecipar os próximos passos da instituição em meio às incertezas.

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Os indicadores econômicos também reforçaram os sinais de desaceleração. O volume de serviços caiu 0,1% em setembro, tanto na comparação mensal quanto na anual. Embora o resultado tenha sido melhor do que as projeções, que apontavam retração mais intensa, a queda interrompeu uma sequência de 29 resultados positivos na comparação interanual.

Na bolsa, o Ibovespa chegou a registrar ganhos mais expressivos, mas perdeu parte do fôlego ao longo do pregão, pressionado pelas ações da Petrobras. Os papéis da estatal reagiram negativamente à frustração com os dividendos e à atualização das projeções para 2026.